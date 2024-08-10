巴黎奧運跳水直播｜21:00男子10米台決賽　曹緣楊昊為中國爭金

巴黎奧運跳水男子10米台決賽，香港時間8月10日晚上9時舉行。中國選手曹緣及楊昊分別以準決賽首名及次名入決賽，爭取金牌。



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決賽第一跳：

楊昊第一跳表現不算理想，得到76.8分，暫排第七位。

曹緣第一跳已經跳出極高水準，近乎完美，全部裁判都給他9.5分，他獲得本輪最高的96.9分領先。

曹緣：96.9分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.4）】

楊昊：76.8分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】