巴黎奧運跳水直播｜21:00男子10米台決賽 曹緣楊昊為中國爭金
撰文：顏銘輝
出版：更新：
巴黎奧運跳水男子10米台決賽，香港時間8月10日晚上9時舉行。中國選手曹緣及楊昊分別以準決賽首名及次名入決賽，爭取金牌。
⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️
決賽第一跳：
楊昊第一跳表現不算理想，得到76.8分，暫排第七位。
曹緣第一跳已經跳出極高水準，近乎完美，全部裁判都給他9.5分，他獲得本輪最高的96.9分領先。
曹緣：96.9分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.4）】
楊昊：76.8分【407C「向內翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.2）】
巴黎奧運熱話︱賽前為何拿棒敲地三次？田徑賽後為何要敲鐘？巴黎奧運｜霹靂舞運動員被DQ 展示政治標語「給阿富汗女性自由」巴黎奧運｜非洲鑽石國度贏200米金牌 總統宣布全國放假半日慶祝陳藝文跟澳洲選手雞啄唔斷 英語超流利原來靠自學︱巴黎奧運跳水巴黎奧運足球決賽入球精華重溫｜西班牙加時挫法國合演入球騷昌雅妮解釋接連失手原因 兩次都被同一動作考起︱巴黎奧運．跳水巴黎奧運︱陳藝文安慰昌雅妮CP感爆燈 大量有愛互動同對手超老友巴黎奧運拳擊｜卡莉芙無視性別爭議 夢想成真大勝中國拳手奪金