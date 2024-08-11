巴黎奧運．現場直播｜美國男籃鬥法國爭金　夢幻隊半場領先8分

巴黎奧運男子籃球金牌戰，美國「夢幻隊」四強戰驚險反勝塞爾維亞晉級，與東道主法國隊爭金，力爭由2008年開始，連續5屆贏得奧運男籃金牌。



由勒邦占士及史堤芬居里兩大巨星領軍的美國男籃，金牌戰鬥東道主法國隊。（Getty Images）

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美國夢幻隊爭金，當然是焦點所在，今仗的觀眾席同樣星光熠熠，由法國名將東尼柏加（Tony Parker）擔任開場嘉賓，施丹﹑「法國飛魚」馬爾尚﹑亨利﹑柏賓﹑加素﹑美國女飛人莎卡莉李察臣﹑安東尼等亦是座上客，而剛剛看畢女足決賽的名宿韋冰露同樣趕及到場，同場的還有「高才通香港人」﹑前NBA球星馬貝利。

法國總統馬克龍當然是座上客。（Getty Images）

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美國「夢幻隊」距離衛冕只差一步，三大老將勒邦占士﹑史堤芬居里及杜蘭特齊齊正選，夥拍戴雲卜克及艾比迪；主場法國隊方面，則由雲班耶馬繼續領銜。

經過飽吃驚風散的四強戰，美國首節早早入局，以5分領先法國，第二節拉開優勢至8分，美國男籃半場最高分是戴雲卜克的13分，是全隊唯一雙位數得分的球員，不論是「咖哩」的三分﹑占士的鏟籃或是杜蘭特中距離投射，其他球員一同分擔得分的責任。