巴黎奧運閉幕禮現場直播︱香港盧蔚豐李思穎持旗　傳湯告魯斯表演

巴黎奧運閉幕時間，為香港時間周日深夜3時。充滿創意的法國人在塞納河為大家送上一個與別不同的開幕禮後，閉幕禮會回復傳統，在今屆舉行田徑及七人欖球賽事的聖但尼體育場（又稱：法蘭西體育場／Stade de France）上演。

全球關注今屆閉幕禮有什麼表演嘉賓，盛傳連日在巴黎觀戰為美國隊打氣的巨星湯告魯斯（Tom Cruise）是其中一員。以下為大家提供今屆閉幕禮相關資訊，包括香港持旗手及時間表。



巴黎奧運閉幕禮2024

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

地點：聖但尼體育場（Stade de France）

香港代表團持旗手：盧蔚豐﹑李思穎



閉幕禮初步程序

- 音樂表演

- 升奧委會及法國國旗

- 各國持旗手進場

今年首次每個代表隊派出男女各一人任持旗手

- 女子馬拉松頒獎禮

作為奧運傳統，馬拉松項目向來會作為最後一項目於閉幕禮上頒獎，今年首次以女子馬拉松作為壓軸代表

- 介紹奧委會新委員

- 藝術表演

- 升希臘國旗、奏希臘國歌

向奧運發源地致敬

- 奧委會旗交接

巴黎奧組委代表會將會旗轉交奧委會會長，由轉交給洛杉磯奧組委代表

- 2028洛杉磯時刻

下屆主辧城市洛杉磯進行8分鐘表演，5屆格林美獎得主H.E.R.獲邀獻唱美國國歌

- 巴黎奧運聖火熄滅

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巴黎奧運閉幕禮在聖但尼體育場（Stade de France）上演。（路透社）

1. 閉幕禮在什麼地方舉行？

巴黎奧運開幕禮破天荒在塞納河舉行，閉幕禮則回歸傳統，返回容量8萬人的聖但尼體育場。聖但尼體育場正是1998年法國擊敗巴西首奪世界盃的場館，今屆的田徑及七人欖球賽事均在此地舉行。

湯告魯斯今屆先後到體操館和足球場為美國女將打氣。（路透社）

2. 有哪些星級表演嘉賓？

荷里活巨星湯告魯斯今屆先後到體操館和足球場為美國女將打氣，加上他目前正在歐洲拍攝新電影《職業特工隊8》，因此外界一直盛傳他會在閉幕禮擔任表演嘉賓，甚至會重演《職業特工隊》的經典場面。由於下屆奧運由美國洛杉磯主辦，閉幕禮估計必定會有荷里活大牌明星登場，就算不是湯告魯斯，肯定也是同級數的巨星。

已知的是，今屆在體操、滑板等多項賽事「老是常出現」的饒舌教父Snoop Dogg會在兩屆奧運交接儀式時登場，R&B歌手H.E.R.（全名：Gabriella Sarmiento Wilson）會負責唱美國國歌。

此外傳言指洛杉磯出生的歌手Billie Eilish以及在當地成立的樂隊Red Hot Chili Peppers也有份參與今屆閉幕禮。法國兩大著名樂隊Phoenix、Air均預料有份表演。

港隊將由跆拳道代表盧蔚豐。（01體育記者袁志浩攝）

3. 香港持旗手是誰？

香港隊將由跆拳道代表盧蔚豐與單車手李思穎擔任閉幕禮持旗手，二人同樣是首屆征奧。

盧蔚豐是香港隊歷來首位出戰奧運跆拳道的選手，這名21歲的港隊代表在資格賽力克難民隊選手，即使16強不敵最後贏得金牌的選手，他其後在復活賽遇上中國代表梁育帥，力戰下無緣銅牌戰，最終以第7名完成賽事，創下港隊歷史。

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香港隊單車代表李思穎。（01體育記者袁志浩攝）

23歲的香港隊單車代表李思穎，早前出戰女子公路賽，成為港隊史上首位女單車手成功在出名難度極高的奧運公路賽道，返回終點，完成158公里，李思穎在煞科日將會出戰場地單車女子全能賽。

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主隊法國會由今屆奪得四面金牌的游泳選手馬爾尚擔任。（路透社）

4. 焦點國家有哪些持旗手？

巴黎奧運閉幕禮跟開幕禮一樣，每個代表團均有一男一女運動員負責持旗。有趣的是，今屆不少國家都在閉幕禮不約而同選擇泳將持旗，主隊法國其中一位持旗手為今屆在游泳館連奪四金的「新菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand），美國和澳洲兩個游泳大國則分別由「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）和今屆獨得5面獎牌的背泳天后嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）擔任。

意大利由「神級體壇情侶」、中長距離游泳男神柏哲尼阿里（Gregorio Paltrinieri）及重劍選手菲亞明高（Rossella Fiamingo）擔任。柏哲尼阿里是極少數能兼游公開水域游泳的選手，今屆在馬拉松游泳得第九名，同時在1500米和800米自由泳賽事獲一銀一銅；菲亞明高是著名重劍選手，連續三屆奧運為意大利贏得獎牌，今屆她為贏得重劍女團金牌一員。愛爾蘭兩位持旗手都是泳將，其中韋芬（Daniel Wiffen）在男子800米自由泳奪金。

中國泳將潘展樂在今屆賽事光芒四射，不過他已回國，中國代表團閉幕禮持旗手分別為成功衛冕男子61公斤級舉重的李發彬以及領軍贏得女子曲棍球銀牌的隊長歐紫霞。

各國已知持旗手名單：

法國：馬爾尚（Léon Marchand，游泳）／費蘭皮禾特（Pauline Ferrand-Prévot，山地單車）

中國：李發彬（舉重）／歐紫霞（曲棍球）

美國：美特（Nick Mead，划艇）／莉迪姬（Katie Ledecky，游泳）

澳洲：韋安（Matt Wearn，帆船）／嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown，游泳）

意大利：柏哲尼阿里（Gregorio Paltrinieri，游泳）／ 菲亞明高（Rossella Fiamingo，劍擊）

印度：施里謝殊（PR Sreejesh，曲棍球）／巴卡（Manu Bhaker，射擊）

愛爾蘭：韋芬（Daniel Wiffen，游泳）／麥莎莉（Mona McSharry，游泳）



5. 閉幕禮有什麼好看？

巴黎奧運閉幕禮會回復傳統，包括運動員代表輪流進場，以及將奧林匹克旗幟交由下屆主辦城市美國洛杉磯，並舉行女子馬拉松頒獎典禮。雖然流程回歸傳統，但閉幕禮跟開幕禮一樣都是由Thomas Jolly擔任藝術導演，因此可以預期這次閉幕禮不會沉悶，大會官方說法是：「有超過100名表演者，雜技演員，舞者和馬戲團藝術家」，會有音樂劇表演，以及「全球知名歌手參與」。

此外，閉幕禮「部分演出會在空中舉行」，「巨型舞台設定，服裝及燈光效果會帶觀眾穿越時空，包括從過去到未來。」Thomas Jolly補充，那會是一場充滿視覺效果、舞蹈設計及雜技的表演，來跟全球運動員告別。

6. 2028奧運何時、何地舉行？

下屆奧運在2028年7月14日至30日舉行，地點是美國洛杉磯。倫敦是首個3度主辦夏季奧運的城市，巴黎今屆也是第3次當東道主，洛杉磯將會成為歷來第三個3次主辦的城市。