巴黎奧運獎牌榜｜中國40金領先 美國最後機會 現場直播女籃爭金
撰文：顏銘輝
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中國及美國在巴黎奧運獎牌榜鬥到最後一日。完成8月10日的比賽後，中國以39金排巴黎奧運獎牌榜首位，美國以38金排次席。兩隊在8月11日的奧運煞科日都有爭金點，究竟鹿死誰手？
中國及美國在8月11日暫時各得1金，中國以40金領先39金的美國。在今屆奧運最後一場比賽，女子籃球決賽，美國對法國。若果美國能夠在女籃贏金牌，就能夠在獎牌榜追平中國的金牌數目，並以較多銀牌上榜首。若果美國女籃落敗，中國便可以鎖定成為巴黎奧運獎牌榜第一。
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中國、美國奧運獎牌榜最新形勢：
中國：40金、27銀、24銅，共91面獎牌
美國：39金、44銀、42銅，並125面獎牌
中國爭金點：
✅舉重女子81公斤或以上級別 – 李雯雯
美國爭金點：
❌摔跤女子76公斤級 – 比迪絲（Kennedy Alexis Blades）
✅場地單車女子全能賽 – 華蘭迪（Jennifer Valente）
❌女子排球 – 美國隊
女子籃球 – 美國隊
【20:37】中國40金、美國39金
場地單車女子全能賽，美國代表華蘭迪（Jennifer Valente）以144分贏得女子全能賽金牌，美國獲得今屆第39金，暫時落後中國一面金牌。
【20:30】中國40金、美國38金
女子排球決賽，美國隊以18：25、20、25及17：25直落3局不敵意大利，得到女排銀牌，無緣金牌。
【20:21】中國40金、美國38金
摔跤女子76公斤級決賽，美國代表比迪絲（Kennedy Alexis Blades）以1：3不敵日本代表鏡優翔，得銀牌，未能增添金牌。
【19:50】中國40金、美國38金
舉重女子81公斤或以上級別，中國代表李雯雯以136公斤的抓舉成績、173公斤的挺舉成績，總成績取得309公斤，為中國贏得今屆第40面金牌，她個人連贏兩屆冠軍。
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