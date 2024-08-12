巴黎奧運閉幕禮｜湯告魯斯空降登場　傳會旗到洛杉磯（有片）

隨奧運旗在法蘭西體育場徐徐降下，意味今屆巴黎奧運告一段落，下屆東道主美國洛杉磯帶來「洛杉磯時刻」，為下屆作預告。眾人引頸以待的湯告魯斯空降到場，接過奧運旗。



由洛杉磯市長巴斯接過奧運旗。（路透社）

今屆「老是常出現」饒舌教父Snoop Dogg會在兩屆奧運交接儀式時登場，R&B歌手H.E.R.（全名：Gabriella Sarmiento Wilson）會負責唱美國國歌。

此外傳言指洛杉磯出生的歌手Billie Eilish以及在當地成立的樂隊Red Hot Chili Peppers也有份參與今屆閉幕禮，而荷里活明星湯告魯斯（Tom Cruise）亦盛傳將會擔任表演嘉賓，更指他將重演《職業特工隊》的經典場面。

唱畢美國國歌後，隨即演奏《職業特工隊》的主題音樂，眾人引頸以待的湯告魯斯以《職業特工隊》主角伊頓（Eaton）在球場頂亮相，空降場內，再走向看台負責將奧運旗傳去美國。湯告魯斯隨後坐上電單車，離開球場，緊接播放片段，湯告魯斯騎電單車前往機場，就如他另一套名作《壯志凌雲》（Top Gun），走上飛機再以跳傘方式傳至洛杉磯。

湯告魯斯。（路透社）

湯告魯斯在洛杉磯名勝荷里活山的荷里活字樣上，加上三個圈，變成五環，然後奧運會旗交到美國越野單車運動員Kate Courtney手上，再傳給短跑名將米高莊遜（Michael Johnson）及滑板獎牌得主Jagger Eaton，經過1932年與1984年的奧運主場館洛杉磯紀念運動場（LA Memorial Coliseum），再到著名的威尼斯海灘（Venice Beach）。

早前預告登場的樂隊Red Hot Chili Peppers﹑Billie Eilish與Snopp Dogg﹑Dr Dre一同獻唱。

（X截圖）

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