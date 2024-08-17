張家朗金牌專訪｜親自逐格解構關鍵三劍　一句話成就世界級冷靜

2024年7月29日，一個無眠深夜，直徑只得6毫米的花劍劍尖，再次點燃全香港。短短4分18秒，我們由心跳加速到屏息靜氣，然後再心跳加速再屏息靜氣，直到台灣裁判黃皓志給出三個大部份香港人都不明白的手勢，張家朗扔面罩振臂慶祝、意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）失望倒地，成王敗寇，香港史上首個奧運兩金得主，就此誕生。

關鍵三劍，衍生出從不存在於專業劍擊的名詞「決三劍」，也為港意兩地網民帶來菠蘿Pizza、炮轟裁判等話題。格鬥從巴黎大皇宮劍道延伸至網絡世界，直至兩名當事人開腔才得以平息，作為主角的張家朗，接受《01體育》訪問，翻看比賽片段，親自解構牽繫香港歷史的關鍵三劍。



《張家朗金牌專訪》

第一篇：關鍵三劍背後 一句話成就世界級冷靜

第二篇至第四篇，稍後陸續推出



決賽關鍵三劍，電視機前的觀眾血派沸騰，張家朗卻大概是全港唯一無感的人。（01體育楊宇翹攝）

「你當時驚唔驚？」

「唔驚。」

當我們連翻看比賽片段也「猶有餘悸」，張家朗卻由比賽第一刻已經心如止水，即使到了14：14，一劍定生死，每次裁判不下判決，他還是鎮定自若，戴回面罩，專心應付下一劍。

他大概是全港唯一一個「無感」的人。

成王敗寇。（路透社）

回看張家朗的晉級過程，不無驚險。8強對主場的拿霍特（Enzo Lefort），曾經落後12：14；想不到相同劇情在決賽重演，鬥意大利的馬奇（Filippo Macchi），一度領先10：7，此後卻被對手反超前，末段更陷入落敗邊緣。問他當中緣由，他說：「初段我較多『單燈』，所以未能熟習裁判的準則；中後段我落後，其實我還在摸索裁判的喜好，而且比賽期間我和馬奇不斷改變戰術，他出劍的節奏和Intensity都改變了，不過這些比較難三言兩語解釋。」

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張家朗8強擊敗主場的拿霍特，同樣曾經落後至12：14。（01體育袁志浩攝）

我們最關心的當然是張家朗與馬奇打到14：14後的決勝分。沒想到這一劍打足三次，香港觀眾的血壓一同爆升，身在現場的張家朗爸爸也說，「我個心唔係好頂得順，心都跳埋出嚟」。短短4分18秒，最後一劍打足三次（其實還有兩次馬奇進攻無效亮了白燈，也嚇了香港人一大跳），裁判的判決是否正確？為何每次都翻看錄像？是他不敢判？兩個劍手又到底打了什麼？

張家朗說，14：14打足三次，他沒有緊張，只想着準備好下一劍。（01體育楊宇翹攝）

張家朗先解說第一劍（以上影片23:54秒開始）。

「我和馬奇一起上前，然後大家都稍有停頓；我上前時嘗試打他的劍，但我打不中。他後退了一步，於是我再起動，其實此時雙方起動時間差不多，之後就互相刺中對方，亮了『雙燈』。」張家朗說。

經歷奧運的「鍛煉」，相信大部份香港人都知道花劍比賽得分誰屬，與進攻權有關，張說：「劍擊當然有Rulebook（例書），規矩是詳列了，但每人理解都不一樣，有的裁判偏向『睇腳』、有些裁判喜歡『睇手』，我們作為劍手，就是觀察和摸索不同裁判的準則，從而不斷調整戰術。」

「睇手」「睇腳」是什麼？裁判會根據劍手的動作來判斷進攻權誰屬，有些裁判偏向判「起動」，即是腳步；有些裁判偏向判「出手」、即是伸手動作，如何演繹進攻權，的確因人而異。

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在花劍的世界，得分誰屬與進攻權有關。（Getty Images）

這一劍的爭議點離不開進攻權：一是張家朗一直上前，即使他拍劍落空，但馬奇未有立即反應，進攻權落在張家朗身上，他將會得分；一是張家朗拍劍落空，進攻打不中，後退的馬奇取進攻權並上前還擊得分。

兩名裁判「退庭商議」，走回螢光幕前翻看該劍的慢鏡重播，主裁判黃皓志未有判決，示意重新打過。張家朗解釋：「兩個裁判一個『睇手』、一個『睇腳』，他們未能達成共識，故此刻劍棄判（Abstain），重新打過。」

那麼張家朗為何一亮燈就拋面罩慶祝？「我覺得自己起動出手動作明顯一點。」但他強調，既然兩名裁判無法達成共，棄判是必然的。

第一劍，兩名裁判未能達成共識，故此棄判重新打過。（01體育袁志浩攝）

張家朗接着解釋第二劍（以上影片26:08開始）。

「第二劍，大家一齊上前，然後一齊停頓，再一齊起動。雙方第一時間未有出手，之後才互相刺中。」當時裁判認為是同時打中，張家朗表示同意，「合理及正常的判決」，因為兩人的動作、節奏和時機，未有明顯差別。

當時觀眾紛紛質疑，為何裁判又要翻看錄像，他看不清楚嗎？不敢判嗎？「每當打到14：14，裁判必須看重播，這是規矩，所以不存在他不懂、不敢、判不到，或是要人意見。」有網民認為裁判黃皓志猶疑、不專業，這不是實情，因為翻看錄像是必要的程序。

一場花劍比賽中，很多時候同時擊中，裁判需要依靠科技。（01體育袁志浩攝）

張家朗最後解說第三劍（以上影片27:35開始）。

「第三劍相當明顯。開始時我上前進攻，但不果，馬奇取回主動權進攻，我防守。之後我一邊上前，一邊打馬奇的劍，再控制他的劍把他卡開，然後雙方一同刺中，亮了『雙燈』。」

台灣裁判黃皓志翻看錄像後，手勢示意張家朗得分，馬奇非常不滿，認為應是自己防守還擊。張家朗說：「現時不少裁判認為，防守還擊應有『兩下聲音』，即是進攻者先打防守者的劍（第一下聲），防守者才會還擊打對手的劍取回進攻權（第二下聲）。若然只得一下聲音，即是雙方同時拍劍，這個情況通常判給進攻一方。第三劍的情況是，我已控制了馬奇的劍，根本不存在兩下聲音，所以裁判判我得分。」

其實在張家朗得分前，馬奇一度揚起右手，似乎曾經指向張家朗，「其實當時我有一劍刺到他，不過沒有亮燈」。在此解說一下，花劍的劍尖其實是個按鈕，刺中時必須有最少500克的壓力才足以把按鈕壓下，才會亮燈，所以打中但沒有亮燈也是平常事。

馬奇十分失望。（Getty Images）

關鍵三劍，由棄判、判同時到判香港勝，張家朗笑言「我覺得三劍都係我（得分）」，難怪他這一分慶祝了三次，「劍手一定要對自己有信心，相信自己看到對方漏洞，有機會才出手，要相信自己的決定，有自信十分正常」。

那麼，在明明覺得自己得分、裁判卻兩度沒判決時，張家朗在想什麼？「打完第一劍，我望望Greg（法籍教練），他叫我『唔會理點判，準備好下一劍，無論佢（裁判）畀唔畀你都好』。」

他果然是全香港唯一「無感」的人。

「唔係，有，贏咗嗰下有。」張家朗直率地說。

張家朗關鍵三劍每次都慶祝，因為他對自己信心十足。（01體育袁志浩攝）

教練Greg一句說話，平靜了張家朗的心。（Getty Images）

宏偉典雅的巴黎大皇宮，記下屬於香港的歷史。（路透社）

張家朗專訪系列：八年對談，見證成長



第一回｜少年劍神：請忘記我是亞洲冠軍（2016）

第二回｜人大了，在沉靜的空間自省（2018）

第三回｜奧運金牌的自白：這一年，是徹底地懷疑人生（2021）

第四回｜佛系勝利哲學 潤物細無聲（2022）

第五回｜承擔是四個人一個故事（2023）

第六回｜從東京到巴黎 From a boy to a man（2024）

番外篇1｜張家朗最想留住的誰和誰（2022）

番外篇2｜爸爸媽媽給劍神的信（2022）