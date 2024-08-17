英超開鑼｜曼聯1:0富咸 約克斯首戰即建功 3新兵亮相令人期待

加拿祖臨完場前空門不入，還好的是，曼聯憑新兵約舒亞舒克斯的入球，於主場以1：0有驚無險地擊敗富咸，在新一季英超旗開得勝。



「紅魔鬼」今季繼續大事增兵，主帥坦赫格過去兩季的簽人眼光備受質疑，但首仗登場的3名新兵，表現尚可，球迷應可抱審慎樂觀態度。



坦赫格去季屢傳被炒，但靠着季尾一枚足總盃冠軍續命兼續約，今季繼續在轉會窗大灑金錢，收購了蘭尼約路（Leny Yoro）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），以及兩員阿積士舊部馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）與馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），總支出大約1.4億鎊，截止開鑼日，洗費僅次車路士與阿士東維拉（有得踢歐聯嘛），但如果加上收入，曼聯淨支出達8862萬鎊，卻是列強之最。

曼聯今季簽入4名新兵，今仗有3人披甲，但蘭尼約路（左二）仍在養傷。（Getty Images）

單計近3季的主要收購，坦赫格已買了十幾人，累積已花了超過5億鎊，換來聯賽盃與足總盃，是否物有所值就見仁見智，但他買人的眼光卻不敢恭維，掌帥首季簽得卡斯米路與利辛度馬天尼斯尚算表現不錯，但「圓規哥」安東尼的發揮，卻與其近億鎊身價不成正比，前季各項賽事入了8球，上季卻只入3球。

上季坦赫格買入中鋒凱倫、中場美臣蒙特及門將奧拿拿，又花了770萬鎊借來蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），同樣難稱「好刁」。凱倫各項賽事入了16球，表現尚可，蒙特傷多過踢，而奧拿拿的表現最惹爭議，其腳下功夫尚算出色，而且聯賽成功撲救次數達149次，是英超門將中最多，但論穩健程度其實比不上「前度」迪基亞，他的撲救次數多只代表曼聯被射門的次數多而已，利物浦門將艾利臣去季只得83次撲救，曼城的艾達臣更少得可憐，只撲救了57次，難道兩人都比不上奧拿拿？

難怪坦赫格今季的收購重點在防線，蘭尼約路與迪歷特司職中堅，馬沙拉奧可踢左右閘，既補充華拉尼與雲比沙卡離隊的兵源，也讓勞基梳爾及馬拉西亞等長期十字兵專心養傷。當然，在中堅位置愈發難以競爭的小將甘巴拿（Willy Kambwala），拒絕續約，轉投西甲維拉利爾，卻是無可奈何的副作用。

馬沙拉奧今仗司職右閘，表現非常穩健。（Getty Images）

在新一季英超開鑼日，坦赫格起用馬沙拉奧踢右閘，這名摩洛哥守將上陣80分鐘，有3次搶斷、2次解圍、3次頂贏頭槌，更未被扭過一次，防守非常穩健，尤其開賽僅8分鐘，富咸的艾達馬查奧爾右路快放，壓過馬天尼斯傳中，馬沙拉奧移入中路包位解圍，這一次防守便十分關鍵。

般奴費南迪斯在上半場浪費兩次單對單黃金機會，令曼聯一直未能打開紀錄，坦帥於61分鐘換入舒克斯，並隨即變陣，將般奴由「假9」放回中場位置。今場般奴走位非常自由，前線左中右都見他身影，有時甚至墮後協助組織，舒克斯於87分鐘所入一球，起點便是由般奴在左路策動攻勢，傳到中路的舒克斯駁腳，再交到右邊，最後由加拿祖傳中予入楔舒克斯一蹴而就，英超首次上陣便取得入球。

舒克斯只射了一腳，便取得全場唯一的入球。（Getty Images）

當然，在入球前，舒克斯還在適應英超的節奏、球隊的戰術、隊友的走位等等，所以沒有太多亮眼的演出。不過，前鋒的職責就是入球，他全場只射了一腳，便一劍封喉，顯示其射手觸覺頗敏銳。而且不要忘記，今季曼聯另一重點「增兵」，是邀得前傳奇射手雲尼斯達萊擔任副領隊，在他教導下，23歲的舒克斯或會經歷脫胎換骨的一季。

至於迪歷特到81分鐘才上陣，表現機會不多，但以他在祖雲達斯及拜仁慕尼黑的歷練，相信不難在英超站穩陣腳，甚至成為曼聯防線的領軍人物。

美臣蒙特勤有餘但效率不足，表現跟曼聯傳奇的7號球衣難以相稱。（Getty Images）

3名新兵令人期待，或許也刺激了一眾舊將踢出身價，尤其卡斯米路經歷去季低沉表現，今仗瞻前顧後，踢出水準之作；他有3次攻門及2次創造入球機會的妙傳，要不是般奴失機，他已獻上助攻。不過，卡斯米路上前後，小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）下半場氣力不繼未能及時補位，中場中路中門大開，令富咸有兩次反擊的黃金機會，只是安達斯彭利拿都處理不好，未能製造威脅埋門。

坦赫格今季要重點調校的，卻是蒙特，這個曼聯「7號仔」仍然無法完全入局，在場上勤力有餘但效率不足，今仗有一次近射被富咸門將尼奴擋出，已是唯一令人記得他在場上的畫面。呀，忘了還有外借歸來的辛祖，大抵上周的社區盾已是他最後的救贖機會，可惜未能把握住，今仗連後備名單都不入，相信已被排除於坦帥的計劃之外了。

坦赫格近3季主要增兵

2024/25球季

蘭尼約路 Leny Yoro

馬菲斯迪歷特 Matthijs de Ligt

約舒亞舒克斯 Joshua Zirkzee

馬沙拉奧 Noussair Mazraoui

該季總轉會費支出：1.4億鎊

2023/24球季

凱倫 Rasmus Højlund

美臣蒙特 Mason Mount

奧拿拿 André Onana

蘇夫恩岩拉伯特 Sofyan Amrabat

該季總轉會費支出：1.74億鎊

2022/23球季

安東尼馬菲奧斯 Antony

卡斯米路 Casemiro

利辛度馬天尼斯 Lisandro Martínez

杜維爾馬拉西亞 Tyrell Malacia

基斯甸艾歷臣 Christian Eriksen

該季總轉會費支出：2.07億鎊