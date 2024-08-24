英超｜曼聯原陣出擊作客鬥白禮頓　韋碧克倒戈夥三笘薰攻堅

英超周六頭場，揭幕戰以一球取勝的曼聯，今周作客榜首的白禮頓，主帥坦赫格派出與上仗相同的陣容，隊長般奴費南迪斯續任「假9號」，美臣蒙特及拉舒福特從後支援。白禮頓方面，倒戈的韋碧克﹑三笘薰一同擔任正選。



曼聯在英超新球季首戰一球擊敗富咸，今仗作客白禮頓沿用上場相同的陣容，隊長般奴費南迪斯前線掛帥，上場攻入絕殺球的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）繼續先列後備。

未被列入大軍名單的查頓辛祖同樣隨隊到場。（路透社）

白禮頓正選陣容



門將：23史迪利

後衛：34韋特文﹑5鄧克﹑29雲赫基﹑41軒舒活特

防守中場：11基摩﹑6占士米拿

中場：17文達﹑9祖奧柏度﹑22三笘薰

前鋒：18韋碧克



曼聯正選陣容



門將：24奧拿拿

後衛：3馬沙拉奧﹑5哈利馬古尼﹑6利辛度馬天尼斯﹑20達洛治

防守中場：18卡斯米路﹑37高比馬恩奴

中場：16迪亞路查奧爾﹑7美臣蒙特﹑10拉舒福特

前鋒：8般奴費南迪斯

