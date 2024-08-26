足球｜皇馬18歲新星安迪歷　後備入替麥巴比即開齋助皇馬大勝

皇馬旗下年僅18歲的巴西新星安迪歷（Endrick），周日首度於西甲亮相，他後備上陣並在補時階段抽射入網，助皇馬大勝3：0。賽後教練安察洛堤大讚這位巴西小將的表現。安迪歷亦感謝球隊及各界的關注，希望未來再創佳績。



西甲第2輪皇家馬德里主場迎戰華拉度列於周日（25日）上演，兩隊上半場表現平平。戰至50分鐘，皇馬憑費達歷高華維迪（Federico Valverde）主射罰球入網打破僵局領先。至88分鐘，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）單刀挑射入網，為皇馬拉開比分至2：0。補時階段，後備入替的安迪歷抽射入網，射入他在皇馬的「處子球」，為皇馬奠定3：0的勝局。

麥巴比今仗表現乏善可陳，未能為射入西甲首球之餘，更在末段被換走。（Getty Images）

今季加盟皇馬的麥巴比（Kylian Mbappé）賽前備受關注，外界期望他盡快為皇馬貢獻首個入球。可是麥巴比今仗表現平平，多次錯過入球機會，在87分鐘更被換走。

基利安麥巴比無甚表現，被巴西小將安迪歷入替。（Getty Images）

球迷目光迅即改為放在18歲小將安迪歷之上，這位新星青年軍時為彭美拉斯上陣170場、攻入175球的驚人表現讓各球會虎視眈眈，皇家馬德里在22年尾宣布已經與彭美拉斯達成協議，以高價簽下這位明日之星。剛過18歲的安迪歷最終在今夏正式加盟皇馬，首次上陣即為皇馬貢獻入球，更以18歲35日創下皇馬史上最年輕入球外援的記錄。

安迪歷補時階段入波，自己開齋之餘亦為皇馬錦上添花。（Getty Images）

賽後教練安察洛堤對安迪歷的表現感到滿意，笑指：「他的潛質優厚。透過這個入球，他已全面展示自己的實力。」安迪歷賽後亦難掩興奮，認爲自己的「夢想成真」。他直言：「我曾經在巴西國家隊亮相並取得入球，但不是在皇馬。今天是我真正於皇家馬德里亮相，也同時是自己代表巴西國家隊的首次亮相。」他亦不忘感謝家人、教練以及球迷；同時他希望球隊能團結一致，能一同感受勝利的愉悅。

安迪歷為皇馬首次上陣即入波，難掩興奮慶祝更親吻會徽。（Getty Images）

對於未來，他表示：「現在我仍會有不少的錯誤，但希望透過學習和訓練能更臻完美。我作爲一位新人，仍然有很多東西需要學習。」他相信教練及團隊會一直支持自己。現在他希望能與家人一同分享這個快樂時刻。

干拿加歷查處子登場 助馬體會勝基羅納

干拿加歷查為馬德里體育會處子上陣，球隊以3球大炒基羅納。（Getty Images）

另一邊廂，馬德里體育會新加盟英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher），周日亦於58分鐘與高基一同後備落場，加歷查初亮相西甲專責防守，當時球隊已兩球領先基羅納，後者最後一直無法將比數追近，至補時4分鐘，馬體會路蘭迪底線傳中，高基門前撞入，帶領球隊以3：0大勝。馬體會開季1勝1和得4分，暫時靠得失球差排在第3。