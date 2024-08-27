轉會｜基艾沙遭祖雲達斯棄用　低價接近加盟利物浦

據英國權威媒體BBC等報道，利物浦有意從祖雲達斯羅致費達歷高基艾沙（Federico Chiesa），著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指雙方已初步接觸，基艾沙本人亦有意加盟。



基艾沙接近加盟利物浦。（Getty Images）

英超已踢完兩輪，今夏轉會窗仍未有任何收購的利物浦，終於決定出手。BBC、Athletics等媒體報道，「紅軍」打算在香港時間8月31日凌晨5時的截止期前，從祖雲達斯簽入費達歷高基艾沙。

26歲的基艾沙是意大利2020歐國盃奪冠功臣之一，2022年以4460萬歐元，由借將身份正式加盟祖雲達斯，並成為球隊主力。不過他在「斑馬軍團」曾受前十字韌帶傷患困擾，表現受到影響。

基艾沙在2020歐國盃光芒四射。（Getty Images）

新帥莫達（Thiago Motta）今季上任後棄用基艾沙，這名球隊最高薪球員之一，在新球季兩場聯賽均未被列入大名單。

由於這名意大利國腳合約只剩一年，報道指祖雲達斯希望趁今個夏天將其賣走，避免之後他免費離隊。「轉會達人」羅曼奴在周一（26日）指，巴塞隆拿對其作出口頭報價，基艾沙亦希望加盟，不過該間球會仍有其他考慮，未有後續跟進。

基艾沙在今年的歐國盃亦有不俗表現，不過未能阻止意大利在十六強出局。（Getty Images）

至周二凌晨，羅曼奴表示基艾沙與利物浦初步接觸後希望轉會，個人條款方面沒有任何問題，祖雲達斯期望轉會費為1500萬歐元。據轉會網站transfermarkt估價，基艾沙目前身價約3500萬歐元，考慮到數年前加盟身價，現時年齡仍算「當打」，今次可謂特價放售。

若轉會最終落實，他將會與沙拿、路爾斯迪亞斯、迪亞高祖達、達雲紐尼斯、加普組成進攻陣容。基艾沙能勝任中鋒、輔助或左右翼鋒，活動範圍多為兩側，未知在利物浦新帥史諾麾下，會否與沙拿或迪亞斯爭奪正選位置。