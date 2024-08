巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　8.31硬地滾球、游泳、羽毛球、田徑

巴黎殘疾人奧運會(巴黎殘奧)周三深夜已開幕,香港隊共派出23名運動員參加8個項目,本文會每日更新港隊當日賽程。



8月31日賽程

(以下均為香港時間,深夜即翌日凌晨)

巴黎殘奧|游泳

下午3:46 S14級男子200米自由泳初賽 鄧韋樂、張浚諾(第二組)

下午3:56 S14級女子200米自由泳初賽 陳睿琳、張可盈(第一、二組)

晚上11:30 S14級男子200米自由泳決賽 鄧韋樂、張浚諾(如晉級)

晚上11:30 S14級女子200米自由泳決賽 陳睿琳、張可盈(如晉級)

吳卓恩是巴黎殘奧香港代表團中年紀最小的一位,她年僅14歲。(黃浩謙攝)

巴黎殘奧|硬地滾球

下午5:40 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs 內田峻介(日本)

晚上6:50 BC1級男子個人賽外圍賽D組 龍子健 Vs Andre Ramos(葡萄牙)

晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Ana Costa(葡萄牙)

晚上11:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Rodrigo Romero(阿根廷)

深夜1:35 BC2級女子個人賽半準決賽 楊曉林 Vs Claire Taggart(英國)

深夜2:45 BC4級女子個人賽半準決賽 張沅 Vs Laissa Polyana Teixeira(巴西)

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。(黃浩謙攝)

巴黎殘奧|羽毛球

晚上10:40或之後 男子WH2單打D組 陳浩源 Vs Noor Azwan Bin Noorlan(馬來西亞)

晚上11:20或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Subhan Subhan(印度)

陳浩源第二度出戰殘奧。(黃浩謙攝)

巴黎殘奧|田徑

深夜03:50 T36級女子200米第一輪 任國芬(第二組)

田徑:女子T36級代表任國芬。(資料圖片)

巴黎殘奧|賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀,獲得港隊今屆首面獎牌。