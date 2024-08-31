巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　8.31硬地滾球、游泳、羽毛球、田徑

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月31日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜游泳

下午3:46 S14級男子200米自由泳初賽 鄧韋樂、張浚諾（第二組）

下午3:56 S14級女子200米自由泳初賽 陳睿琳、張可盈（第一、二組）

晚上11:30 S14級男子200米自由泳決賽 鄧韋樂、張浚諾（如晉級）

晚上11:30 S14級女子200米自由泳決賽 陳睿琳、張可盈（如晉級）

吳卓恩是巴黎殘奧香港代表團中年紀最小的一位，她年僅14歲。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜硬地滾球

下午5:40 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs 內田峻介（日本）

晚上6:50 BC1級男子個人賽外圍賽D組 龍子健 Vs Andre Ramos（葡萄牙）

晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Ana Costa（葡萄牙）

晚上11:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Rodrigo Romero（阿根廷）

深夜1:35 BC2級女子個人賽半準決賽 楊曉林 Vs Claire Taggart（英國）

深夜2:45 BC4級女子個人賽半準決賽 張沅 Vs Laissa Polyana Teixeira（巴西）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜羽毛球

晚上10:40或之後 男子WH2單打D組 陳浩源 Vs Noor Azwan Bin Noorlan（馬來西亞）

晚上11:20或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Subhan Subhan（印度）

陳浩源第二度出戰殘奧。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜田徑

深夜03:50 T36級女子200米第一輪 任國芬（第二組）

田徑：女子T36級代表任國芬。（資料圖片）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果