巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新 8.31硬地滾球、游泳、羽毛球、田徑
撰文：威廉神
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巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。
巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽
8月31日賽程
（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）
巴黎殘奧｜游泳
下午3:46 S14級男子200米自由泳初賽 鄧韋樂、張浚諾（第二組）
下午3:56 S14級女子200米自由泳初賽 陳睿琳、張可盈（第一、二組）
晚上11:30 S14級男子200米自由泳決賽 鄧韋樂、張浚諾（如晉級）
晚上11:30 S14級女子200米自由泳決賽 陳睿琳、張可盈（如晉級）
巴黎殘奧｜硬地滾球
下午5:40 BC4級男子個人賽外圍賽D組 梁育榮 Vs 內田峻介（日本）
晚上6:50 BC1級男子個人賽外圍賽D組 龍子健 Vs Andre Ramos（葡萄牙）
晚上8:00 BC3級女子個人賽外圍賽B組 何宛淇 Vs Ana Costa（葡萄牙）
晚上11:00 BC3級男子個人賽外圍賽B組 謝德樺 Vs Rodrigo Romero（阿根廷）
深夜1:35 BC2級女子個人賽半準決賽 楊曉林 Vs Claire Taggart（英國）
深夜2:45 BC4級女子個人賽半準決賽 張沅 Vs Laissa Polyana Teixeira（巴西）
巴黎殘奧｜羽毛球
晚上10:40或之後 男子WH2單打D組 陳浩源 Vs Noor Azwan Bin Noorlan（馬來西亞）
晚上11:20或之後 男子SH6單打A組 朱文佳 Vs Subhan Subhan（印度）
巴黎殘奧｜田徑
深夜03:50 T36級女子200米第一輪 任國芬（第二組）
巴黎殘奧｜賽果
「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果
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