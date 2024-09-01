巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.1硬地滾球、羽毛球關鍵大戰

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月1日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜硬地滾球

下午4:30 BC1級男子個人賽8強 龍子健 Vs Witsanu Hyadpradit（泰國）

晚上7:10 BC3級女子個人賽4強 何宛淇 Vs Kang Sunhee（韓國）

晚上7:10 BC4級女子個人賽4強 張沅 Vs Noor Askuzaimey Mat Salim（馬來西亞）

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜羽毛球

晚上7:30 男子WH2單打4強 陳浩源 Vs Yu Sooyoung（韓國）

陳浩源第二度出戰殘奧。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果