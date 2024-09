巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.2硬地滾球、羽毛球四線爭金

巴黎殘疾人奧運會(巴黎殘奧)周三深夜已開幕,香港隊共派出23名運動員參加8個項目,本文會每日更新港隊當日賽程。



9月2日賽程

(以下均為香港時間,深夜即翌日凌晨)

巴黎殘奧|硬地滾球

下午5:30 BC1級男子個人賽金牌戰 龍子健 Vs Jung Sungjoon(韓國)

晚上7:25 BC4級女子個人賽金牌戰 張沅 Vs 林細妹(中國)

深夜0:30 BC3級女子個人賽金牌戰 何宛淇 Vs Jamieson Leeson(澳洲)

巴黎殘奧|羽毛球

深夜2:20 男子WH2單打金牌戰 陳浩源 Vs 梶原大暉(日本)

深夜3:10 男子SH6單打銅牌戰 朱文佳 Vs Vitor Tavares(巴西)

巴黎殘奧|游泳

下午4:41 女子SB14級100米蛙泳初賽 陳睿琳(第一組)、張可盈(第二組)

深夜0:19 女子SB14級100米蛙泳決賽 陳睿琳、張可盈(如晉級)

巴黎殘奧|乒乓球

深夜1:45 MS11級男單16強 梁仲仁 Vs Peter Palos(匈牙利)

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀,獲得港隊今屆首面獎牌。