巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.3輪椅劍擊及馬術展開

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月3日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜馬術

晚上7:45 級別1盛裝舞步個人賽 謝佩婷（出場順序：1）

香港殘疾人馬術代表謝佩婷。(資料圖片/梁鵬威攝）

巴黎殘奧｜硬地滾球

下午5:50 BC4級混合雙人小組賽C組 張沅/梁育榮 Vs Hanaa Elfar/Mahmoud Allam（埃及）

晚上7:25 BC3級混合雙人小組賽C組 何宛淇/謝德樺 Vs Marcela Cermakova/Adam Peska（捷克）

深夜0:50 BC4級混合雙人小組賽C組 張沅/梁育榮 Vs Laissa Polyana Teixeira/Andre Costa（巴西）

深夜2:50 BC3級混合雙人小組賽C組 何宛淇/謝德樺 Vs Stefania Ferrando/Rodrigo Romero（阿根廷）

梁育榮（左）與張沅（右）合作出戰混合雙人賽。（資料圖片／黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜乒乓球

深夜2:00 女子WS11單打8強 王婷莛 Vs Elena Prokofeva（中立運動員）

余翠怡第六次出戰殘奧。（Getty Images）

巴黎殘奧｜劍擊

晚上7:00 A級女子佩劍個人賽32強 范佩珊 Vs Kwon Kyo Kyeong（韓國）

晚上7:50 B級女子佩劍個人賽16強 湯雅婷 Vs Jadwiga Pacek（波蘭）

晚上8:30 A級女子佩劍個人賽16強 余翠怡 Vs Marta Fidrych（波蘭）

晚上8:30 A級女子佩劍個人賽16強（如晉級） 范佩珊 Vs Nino Tibilashvili（格魯吉亞）

晚上9:10 B級女子佩劍個人賽8強（如晉級） 湯雅婷

晚上10:50 B級女子佩劍個人賽4強（如晉級） 湯雅婷

晚上11:10 A級女子佩劍個人賽4強（如晉級） 余翠怡、范佩珊

深夜2:00 A級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級） 余翠怡、范佩珊

深夜2:25 B級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級） 湯雅婷

深夜3:15 B級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級） 湯雅婷

深夜4:05 A級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級） 余翠怡、范佩珊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果