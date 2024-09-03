巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.3輪椅劍擊及馬術展開

撰文：威廉神
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巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。

巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月3日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜馬術

晚上7:45　級別1盛裝舞步個人賽　謝佩婷（出場順序：1）

香港殘疾人馬術代表謝佩婷。(資料圖片/梁鵬威攝）

巴黎殘奧｜硬地滾球

下午5:50 BC4級混合雙人小組賽C組　張沅/梁育榮 Vs Hanaa Elfar/Mahmoud Allam（埃及）
晚上7:25　BC3級混合雙人小組賽C組　何宛淇/謝德樺 Vs Marcela Cermakova/Adam Peska（捷克）
深夜0:50　BC4級混合雙人小組賽C組　張沅/梁育榮 Vs Laissa Polyana Teixeira/Andre Costa（巴西）
深夜2:50　BC3級混合雙人小組賽C組　何宛淇/謝德樺 Vs Stefania Ferrando/Rodrigo Romero（阿根廷）

梁育榮（左）與張沅（右）合作出戰混合雙人賽。（資料圖片／黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜乒乓球

深夜2:00　女子WS11單打8強　王婷莛 Vs Elena Prokofeva（中立運動員）

余翠怡第六次出戰殘奧。（Getty Images）

巴黎殘奧｜劍擊

晚上7:00　A級女子佩劍個人賽32強　范佩珊 Vs Kwon Kyo Kyeong（韓國）
晚上7:50　B級女子佩劍個人賽16強　湯雅婷 Vs Jadwiga Pacek（波蘭）
晚上8:30　A級女子佩劍個人賽16強　余翠怡 Vs Marta Fidrych（波蘭）
晚上8:30　A級女子佩劍個人賽16強（如晉級）　范佩珊 Vs Nino Tibilashvili（格魯吉亞）
晚上9:10　B級女子佩劍個人賽8強（如晉級）　湯雅婷
晚上10:50　B級女子佩劍個人賽4強（如晉級）　湯雅婷
晚上11:10　A級女子佩劍個人賽4強（如晉級）　余翠怡、范佩珊
深夜2:00　A級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級）　余翠怡、范佩珊
深夜2:25　B級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級）　湯雅婷
深夜3:15　B級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級）　湯雅婷
深夜4:05　A級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級）　余翠怡、范佩珊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

巴黎殘奧｜賽果

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