巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新 9.3輪椅劍擊及馬術展開
巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。
巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽
9月3日賽程
（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）
巴黎殘奧｜馬術
晚上7:45 級別1盛裝舞步個人賽 謝佩婷（出場順序：1）
巴黎殘奧｜硬地滾球
下午5:50 BC4級混合雙人小組賽C組 張沅/梁育榮 Vs Hanaa Elfar/Mahmoud Allam（埃及）
晚上7:25 BC3級混合雙人小組賽C組 何宛淇/謝德樺 Vs Marcela Cermakova/Adam Peska（捷克）
深夜0:50 BC4級混合雙人小組賽C組 張沅/梁育榮 Vs Laissa Polyana Teixeira/Andre Costa（巴西）
深夜2:50 BC3級混合雙人小組賽C組 何宛淇/謝德樺 Vs Stefania Ferrando/Rodrigo Romero（阿根廷）
巴黎殘奧｜乒乓球
深夜2:00 女子WS11單打8強 王婷莛 Vs Elena Prokofeva（中立運動員）
巴黎殘奧｜劍擊
晚上7:00 A級女子佩劍個人賽32強 范佩珊 Vs Kwon Kyo Kyeong（韓國）
晚上7:50 B級女子佩劍個人賽16強 湯雅婷 Vs Jadwiga Pacek（波蘭）
晚上8:30 A級女子佩劍個人賽16強 余翠怡 Vs Marta Fidrych（波蘭）
晚上8:30 A級女子佩劍個人賽16強（如晉級） 范佩珊 Vs Nino Tibilashvili（格魯吉亞）
晚上9:10 B級女子佩劍個人賽8強（如晉級） 湯雅婷
晚上10:50 B級女子佩劍個人賽4強（如晉級） 湯雅婷
晚上11:10 A級女子佩劍個人賽4強（如晉級） 余翠怡、范佩珊
深夜2:00 A級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級） 余翠怡、范佩珊
深夜2:25 B級女子佩劍個人賽銅牌戰（如晉級） 湯雅婷
深夜3:15 B級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級） 湯雅婷
深夜4:05 A級女子佩劍個人賽金牌戰（如晉級） 余翠怡、范佩珊
巴黎殘奧｜賽果
「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果