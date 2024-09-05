巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.5深夜兩場硬地滾球金牌戰

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月5日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜硬地滾球

梁育榮（左）與張沅（右）合作出戰混合雙人賽。（資料圖片／黃浩謙攝）

深夜1:15 BC4級混合雙人金牌戰 張沅/梁育榮 Vs Leidy Chica Chica/Edilson Chica Chica（哥倫比亞）

深夜3:00 BC3級混合雙人金牌戰 何宛淇/謝德樺 Vs 鄭豪源/姜善熙（韓國）

巴黎殘奧｜劍擊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

下午5:30 女子團體花劍8強 余翠怡、鍾婉萍、湯雅婷、范佩珊VsYevheniia Breus、Nataliia Morkvych、Nadiia Doloh、Olena Fedota-Isaieva（烏克蘭）

晚上8:10 女子團體花劍4強 余翠怡、鍾婉萍、湯雅婷、范佩珊（如晉級）

晚上11:30 女子團體花劍銅牌戰 余翠怡、鍾婉萍、湯雅婷、范佩珊（如晉級）

深夜2:00 女子團體花劍金牌戰 余翠怡、鍾婉萍、湯雅婷、范佩珊（如晉級）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果