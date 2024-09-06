巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新　9.6輪椅劍擊、游泳賽事連場

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月6日賽程

（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）

巴黎殘奧｜劍擊

巴黎奧運的香港輪椅劍擊代表，湯雅婷（前排左）、鍾婉萍（前排右）、范珮珊（後排中）。（黃浩謙攝）

下午3:00 A級女子重劍個人賽32強 范佩珊VsDELAVOIPIERE Clemence（法國）

下午4:10 B級女子重劍個人賽16強 湯雅婷VsPACEK Jadwiga（波蘭）

下午4:10 B級女子重劍個人賽16強 鍾婉萍Vs櫻井杏理（日本）

下午5:10 A級女子重劍個人賽16強 余翠怡VsVIDE Brianna（法國）

下午5:10 A級女子重劍個人賽16強 范佩珊VsRODRIGUEZ MENENDEZ Judith（西班牙）（如晉級）

晚上6:10 B級女子重劍個人賽8強 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）

晚上7:10 A級女子重劍個人賽8強 范佩珊、余翠怡（如晉級）

晚上8:40 B級女子重劍個人賽4強 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）

晚上9:10 A級女子重劍個人賽4強 范佩珊、余翠怡（如晉級）

深夜12:30 B級女子重劍個人賽銅牌戰 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）

深夜1:05 A級女子重劍個人賽銅牌戰 范佩珊、余翠怡（如晉級）

深夜2:15 B級女子重劍個人賽金牌戰 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）

深夜3:25 A級女子重劍個人賽金牌戰 范佩珊、余翠怡（如晉級）

巴黎殘奧｜游泳

下午4:38 S14男子100米背泳初賽 鄧韋樂

下午4:45 S14女子100米背泳初賽 陳睿琳

巴黎殘奧女子S14級100米蝶泳決賽，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌。（Reuters）

巴黎殘奧｜賽果

「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果