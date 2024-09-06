巴黎殘奧｜港隊賽程每日更新 9.6輪椅劍擊、游泳賽事連場
撰文：威廉神
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巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）周三深夜已開幕，香港隊共派出23名運動員參加8個項目，本文會每日更新港隊當日賽程。
巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽
9月6日賽程
（以下均為香港時間，深夜即翌日凌晨）
巴黎殘奧｜劍擊
下午3:00 A級女子重劍個人賽32強 范佩珊VsDELAVOIPIERE Clemence（法國）
下午4:10 B級女子重劍個人賽16強 湯雅婷VsPACEK Jadwiga（波蘭）
下午4:10 B級女子重劍個人賽16強 鍾婉萍Vs櫻井杏理（日本）
下午5:10 A級女子重劍個人賽16強 余翠怡VsVIDE Brianna（法國）
下午5:10 A級女子重劍個人賽16強 范佩珊VsRODRIGUEZ MENENDEZ Judith（西班牙）（如晉級）
晚上6:10 B級女子重劍個人賽8強 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）
晚上7:10 A級女子重劍個人賽8強 范佩珊、余翠怡（如晉級）
晚上8:40 B級女子重劍個人賽4強 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）
晚上9:10 A級女子重劍個人賽4強 范佩珊、余翠怡（如晉級）
深夜12:30 B級女子重劍個人賽銅牌戰 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）
深夜1:05 A級女子重劍個人賽銅牌戰 范佩珊、余翠怡（如晉級）
深夜2:15 B級女子重劍個人賽金牌戰 湯雅婷、鍾婉萍（如晉級）
深夜3:25 A級女子重劍個人賽金牌戰 范佩珊、余翠怡（如晉級）
巴黎殘奧｜游泳
下午4:38 S14男子100米背泳初賽 鄧韋樂
下午4:45 S14女子100米背泳初賽 陳睿琳
巴黎殘奧｜賽果
「飛魚」陳睿琳在S14級女子100米蝶泳摘銀，獲得港隊今屆首面獎牌。《香港01》將為你持續更新香港隊最新賽果。巴黎殘奧2024香港隊賽果
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