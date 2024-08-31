英超｜阿仙奴1：0白禮頓 夏維斯單刀開紀錄 新兵史達寧做座上客
撰文：趙子晉
出版：更新：
英超開季兩連勝的阿仙奴，與另一支全勝的白禮頓在酋長球場碰頭。兵工廠在轉會窗關上前，壓哨從車路士借用史達寧，這名英格蘭翼鋒今仗未被列入大軍名單，未有機會上演地標戰。
29歲的史達寧（Raheem Sterling）被車路士新帥馬利斯卡棄用，就算留隊都篤定沒有上陣機會。閂窗在即，史達寧隨即尋找新機會，先與曼聯傳出緋聞，原來阿仙奴才是「真愛」，轉會窗關閉前外借兵工廠，生涯效力過利物浦﹑曼城及車路士，加上如今的阿仙奴全數都是大球會。
史達寧今仗未被列入大軍名單，只是以觀眾身份亮相酋長球場。
阿仙奴主場出擊，雖然上半場主導戰局，真正的威脅不多，奧迪加特撞射太過正中，白禮頓的三笘薰左腳起腳斜出。阿仙奴上半埸後段藉一次簡單的長傳打破僵局，沙卡接應長傳，爭頂後有空位，再傳給夏維斯，白禮頓門將維貝魯根出迎封位，夏維斯乖巧地挑射笠死建功，阿仙奴38分鐘領先1：0。
阿仙奴正選陣容
門將：22大衛拉耶
後衛：4賓韋特﹑2沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑12祖利安添巴
中場：8奧迪加特﹑5湯馬士柏迪﹑41迪格蘭賴斯
前鋒：7布卡約沙卡﹑29夏維斯﹑19杜沙特
白禮頓正選陣容
門將：1維貝魯根
後衛：34韋特文﹑5鄧克﹑29雲赫基﹑41軒舒活特
防守中場：6占士米拿﹑20卡路士巴列巴
中場：17文迪﹑9祖奧柏度﹑22三笘薰
前鋒：18韋碧克