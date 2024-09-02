英超｜曼聯0:3利物浦 史諾破131年紀錄 後高普年代紅軍前景光明

上一個第一次帶隊到奧脫福就贏波的利物浦主帥，已是1936年的George Kay；今季接替高普帥位的史諾，憑着精心的戰術部署，帶領紅軍作客以3：0大破曼聯，打破了封塵131年的紀錄。



利物浦開季3戰全勝且不失一球，僅得球不及曼城暫居次席，而且今場贏得充滿說服力，進攻流暢，防守也穩健，後高普時代的紅軍前景，似乎一片光明。



利物浦雖然沿用前兩場的陣容，但戰術卻有點變動，比上仗較重視控制節奏，今場上半場明顯推快了進攻速度，前線逼搶亦很到位，有點之前高普領軍時的影子，此舉令比賽更為開放，同時也令雙方中場上落來回的跑動大增，較年輕有活力的紅軍中場線，在上半場中段開始便搶得優勢，3人中場中最「老」的阿歷斯麥亞里士打也只是25歲，蘇保斯拉爾23歲，賴恩格雲貝治更只得22歲，因此，32歲的卡斯米路半場兩次犯錯導致失波不是偶然，而是紅軍主帥史諾精心部署下的結果。

利物浦今仗加快進攻節奏，加強逼搶，令曼聯中場卡斯米路疲於奔命。（Getty Images）

史諾另一個微調是，讓前兩仗都任「6號位」格雲貝治推得更前，這名荷蘭中場在前場逼搶、引球推進等都比前兩仗更具侵略性。紅軍今場3個入球，都是源自前場搶得皮球，第一球便是格雲貝治截得卡斯米路的傳球，然後快速推進並傳予沙拿傳中，伏兵遠柱的路易斯迪亞斯無人看管下於35分鐘頂入。

7分鐘後，又是卡斯米路失誤，這次迪亞斯從後篤走他的腳下球，麥阿里士打搶得皮球，再傳予沙拿，沙拿又傳予迪亞斯第一時間射入。

迪亞斯（7號）今場梅開二度，帶領利物浦以3:0大勝。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格見勢色不對，半場就換出卡斯米路，調入20歲小將高尼爾（Toby Collyer），但形勢並沒有太大改變，反而小將馬恩奴（Kobbie Mainoo）再次中場失誤，失去控球權，結果紅軍由沙拿接應蘇保斯拉爾傳送第一時間射入近柱，這名埃及翼鋒開季連續3場有進帳。

格雲貝治今季攻守表現進步良多，獲新帥史諾委以重任。（Getty Images）

利物浦推快節奏，兩三腳便將皮球傳球前場，完全放大了曼聯陣容結構上三線拉得太開的毛病；卡斯米路活力不足，難以覆蓋大範圍面積，馬恩奴經驗稍欠，除了失誤的一球，其實也有幾次在中場被對方一個閃身就擺脫，上半場技術犯規領得黃牌後，在中場更難做到有效屏障。

最大的問題是，曼聯後備席上也沒有太多人員選擇，如果提早換入艾歷臣，那麼也只會重蹈卡斯米路的覆徹，因此只能用上經驗不足的高尼爾；不知坦帥是否後悔賣走了麥湯米尼？

薛克斯有兩次黃金機會打破紅軍的大門，但未竟全功。（Getty Images）

這一場稍令曼聯球迷有一點安慰的是，左翼拉舒福特的狀態有回升迹象，幾次左路突破及傳球是球隊的最大威脅，其中兩次傳中予新加盟的舒克斯也幾乎可以打破紅軍的大門，只是該荷蘭中鋒一次近頂被紅軍門將艾利臣神奇撲出，另一次伸盡腳近射則僅告斜出。

上一個首次面對曼聯便贏波的利物浦領隊，是名帥卜皮士利（Bob Paisley），但若計首次領軍雙紅會便作客贏波的，則已是131年前的George Kay，那一仗紅軍以5：2取勝，同樣是淨勝3球；因此史諾今季甫領軍便能在奧脫福取勝，可謂交出亮麗成績。

史諾在場邊的作風比高普冷靜得多，但今場球隊攻入第二球時，也情不自禁振臂高呼，可見他亦十分重視這一場的勝負；畢竟，能達成開季三連勝，實是紅軍能平穩過渡後高普年代的最佳開局。