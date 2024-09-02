巴黎殘奧獎牌榜9.2｜香港1銀1銅排51　中國隊33金高踞榜首

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）獎牌榜持續更新。香港隊暫時獲得1銀1銅，即使未有金牌落袋，但9月2日港將們四線爭金，力爭巴黎殘奧港隊首面金牌。



巴黎殘奧香港隊獎牌數目：1銀1銅

銀牌：陳睿琳（女子S14級100米蝶泳）

陳睿琳在S14級女子100米蝶泳打頭陣，初賽以總成績第二名晉級，她在決賽位列第五線，以29.61秒第三名轉池；擅長後上的她憑凌厲後勁追至第二位，以打破亞洲紀錄的1分03.70秒的成績摘銀，獲得港隊在巴黎殘奧的第一面獎牌。

銅牌：吳卓恩（女子SB6級100米蛙泳）

年僅14歲的吳卓恩出戰女子SB6級100米蛙泳，決賽排在第5線的吳卓恩，游出1分34.15秒奪得一面銅牌，是今屆港隊第二面獎牌。吳卓恩也取代「神奇小子」蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。