巴黎殘奧獎牌榜9.5｜香港2金3銀1銅暫列第30位　中國隊62金佔榜首

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）獎牌榜持續更新。9月2日港隊憑龍子健、何宛淇各奪一金，加上陳浩源、張沅各獲一銀，單日獲2金2銀，香港隊暫時獲得2金3銀1銅暫列第27位。

港隊在硬地滾球BC3及BC4級別混合雙人賽事均晉級至金牌戰，比賽將在9月5日深夜舉行，已鎖定能再獲兩面獎牌。



巴黎殘奧香港隊獎牌數目：2金3銀1銅

金牌：龍子健（硬地滾球男子BC1級個人賽）

港隊三位成員打入金牌戰，三度出戰殘奧的「大師兄」龍子健率先出戰BC1級男子個人賽決賽，與韓國球手鄭昇俊爭金牌。龍子健首局先取兩分，第二局以其中一個紅波貼緊白波，優勢擴大至3：0。第三局，雙方爭持不下，龍子健再取一分領先至4：0。龍子健最後一局採取保守戰術，以多個紅波嘗試遮擋對方線路，鄭昇俊未能反超前，防守成功，結果龍子健擊敗對手奪金，為港隊奪得巴黎殘奧第一金。

金牌：何宛淇（硬地滾球女子BC3級個人賽）

30歲「三朝元老」何宛淇出戰硬地滾球女子BC3級決賽，面對澳洲球手Jamieson Leeson，以4：2 擊敗對方，運動生涯首次站上殘奧頒奬台最高點，也是今屆殘奧香港第二金。

銀牌：張沅（硬地滾球女子BC4級個人賽）

張沅女子BC4級個人賽決賽登場，火併中國選手林細妹。張沅曾於分組賽擊敗林細妹，來到決賽，手執藍波的林細妹勝出頭三局，而且第三局表現極佳，細分贏3：0，三局合共落後0：5的張沅陷入苦戰。第四局，張沅取得1分，可惜未能反敗為勝，最以輸1：5，首戰殘奧即奪得一面銀牌。

銀牌：陳浩源（男子WH2級羽毛球）

陳浩源在男子單打WH2級決賽上，與老對手日本梶原大暉上演精彩決賽，最終陳浩源雖以局數0比2不敵對手，但仍為港隊於巴黎殘奧再添一面銀牌。羽毛球在東京殘運首次成為正式比賽項目，陳浩源當時摘下銅牌，今屆決賽是他的生涯最後一戰，如賽前目標改變獎牌顏色，首晉決賽獲得銀牌。

銀牌：陳睿琳（女子S14級100米蝶泳）

陳睿琳在S14級女子100米蝶泳打頭陣，初賽以總成績第二名晉級，她在決賽位列第五線，以29.61秒第三名轉池；擅長後上的她憑凌厲後勁追至第二位，以打破亞洲紀錄的1分03.70秒的成績摘銀，獲得港隊在巴黎殘奧的第一面獎牌。

銅牌：吳卓恩（女子SB6級100米蛙泳）

年僅14歲的吳卓恩出戰女子SB6級100米蛙泳，決賽排在第5線的吳卓恩，游出1分34.15秒奪得一面銅牌，是今屆港隊第二面獎牌。吳卓恩也取代「神奇小子」蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。