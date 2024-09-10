世界盃外圍賽｜文仙尼信國足會進步 「入到5、6球就十分有利」
撰文：普利森
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世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組，國足將會在今（10日）晚上8時主場對沙特阿拉伯。沙特主帥文仙尼（Roberto Mancini）在昨日的記者會表示，儘管國足上場不敵日本，但仍是一支有實力球隊，並相信國足的表現會比上場大有進步。
沙特上輪主場逼和印尼1：1，被批評把握力差，文仙尼透露球隊集中訓練入球能力，「如果在一場比賽入到5、6球就會對我們十分有利」。
目前在C組，日本及巴林同樣首戰得勝有3分，沙特及印尼各得1分，澳洲及國足就以0分包尾。在今晚8時，國足將會在大連主場對沙特，沙特的意大利籍主帥文仙尼昨日出席記者會，他表示國足雖然上場被日本大炒7球，但他不會低估國足的實力，認為今戰也是一場苦戰。
接掌了沙特1年的文仙尼說：「儘管中國隊最近不敵日本，但他們擁有優秀的陣容。我預計中國今場會比上場踢得好，所以我們一定要做好準備，把握機會全取3分。」
文仙尼續說：「今場比賽對雙方都很難踢，希望我們可以踢出上場（對印尼）下半場的表現，製造到機會及入球。」
文仙尼不太滿意沙特上場對印尼的把握力，故賽前為球隊準備了入球訓練，希望可以改善到上場的不足，他說：「中國隊依然是一支很好的球隊，我們會在比賽中努力爭取入球。我們都有加強進攻的訓練，因為我們知道如果在一場比賽中擴大優勢是非常重要。如果一場比賽能夠入到5、6球，就會對我們十分有利。」
30歲沙特射手艾舒歷（Saleh Al-Shehri）亦說：「將會是一場惡戰。我們一定要準備得好好，全力以赴去比賽，因為這場比賽一定不易踢。」
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