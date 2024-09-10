國足對沙特阿拉伯戰況持續更新｜國足1：1沙特　蔣聖龍頭槌造烏龍

中國足球隊經歷上仗慘吞日本7蛋的大敗後，今晚（10日）在世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組遇上沙地阿拉伯。賽事晚上8時展開，本文將報道國足戰況。



國足在大連的主場出戰。（新華社）

補時5分鐘：武磊頭槌攻門，皮球撞中楣角彈出，未能在完半場前再領先。

39分鐘：沙特藉角球攻勢，卡德殊（Hassan Kadesh）升起頭槌建功，追成1：1平手。

17分鐘：效力希拉爾的穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）爭持後倒地，其後伸腳踢中蔣聖龍，經VAR確認後出示紅牌，沙特阿拉伯十人應戰。

15分鐘：蔣聖龍接應角球，以頭槌攻門，頂中沙特球員烏龍，國足以1：0領先沙特阿拉伯。

蔣聖龍（16號）接應角球頭槌攻門，令沙特擺烏龍。（新華社）

上仗被日本攻破7次的王大雷，今日繼續為國足擔任正選門將，蔣光太、高准翼、李磊及朱辰杰築起國足防線，中場為蔣聖龍、謝文能、李源一及拜合拉木，鋒線以武磊及費南多掛帥。

王大雷上場正選把關，對日本失了7球。（新華社）

國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）及門將王大雷出席賽前記者會。35歲的王大雷表示，今場對沙特的目標是踢好比賽，不讓全國人民再次失望。

上場外圍賽，國足作客以0：7大敗於日本腳下，震驚全國。

另一邊廂的沙地阿拉伯，上輪主場逼和印尼1：1，表現同樣備受批評。主帥文仙尼（Roberto Mancini）賽前表示，相信國足今仗表現將有進步，並說：「中國隊依然是一支很好的球隊，我們會在比賽中努力爭取入球。我們都有加強進攻的訓練，因為我們知道如果在一場比賽中擴大優勢是非常重要。如果一場比賽能夠入到5、6球，就會對我們十分有利。」