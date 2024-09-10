國足1：2負沙特阿拉伯兩連敗　曾頭槌入波惟越位食詐糊

中國足球隊經歷上仗慘吞日本7蛋的大敗後，今晚（10日）在世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組遇上沙地阿拉伯，蔣聖龍上半場迫使沙特阿拉伯烏龍球，國足先開紀錄。不過沙特的卡德殊今仗兩記頭槌攻破國足門將王大雷十指關，最終國足於大連主場以1：2落敗，在世盃外連輸兩場。



經歷7蛋的大敗仗之後，國足今晚遇上勁旅沙特阿拉伯。眾將「洗心革面」後，全場表現大為改善，15次射門比沙特的11次還要多，他們也是先開紀錄的一方，15分鐘，蔣聖龍接應角球以頭槌攻門，頂中沙特球員導致對方烏龍，國足以1：0領先。

國足在大連的主場出戰。（新華社）

90分鐘：卡德殊（Hassan Kadesh）梅開二度，攻勢同樣是接應隊友角球，以頭槌破網。

61分鐘：艾達沙尼（Salem al-Dawsari）勁射中楣，為國足帶來威脅。

54分鐘：國足開角球，後備入替的王上源接應隊友二傳，門前頭槌撞入，但越位在先「食詐糊」，比分維持1：1。

下半場展開。

補時5分鐘：武磊頭槌攻門，皮球撞中楣角彈出，未能在完半場前再領先。

39分鐘：沙特藉角球攻勢，卡德殊（Hassan Kadesh）升起頭槌建功，追成1：1平手。

17分鐘：效力希拉爾的穆罕默德簡奴（Mohamed Kanno）爭持後倒地，其後伸腳踢中蔣聖龍，經VAR確認後出示紅牌，沙特阿拉伯十人應戰。

穆罕默德簡奴踢中蔣聖龍，直接領紅被逐。（新華社）

蔣聖龍（16號）接應角球頭槌攻門，令沙特擺烏龍。（新華社）

上仗被日本攻破7次的王大雷，今日繼續為國足擔任正選門將，蔣光太、高准翼、李磊及朱辰杰築起國足防線，中場為蔣聖龍、謝文能、李源一及拜合拉木，鋒線以武磊及費南多掛帥。

王大雷上場正選把關，對日本失了7球。（新華社）

國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）及門將王大雷出席賽前記者會。35歲的王大雷表示，今場對沙特的目標是踢好比賽，不讓全國人民再次失望。

上場外圍賽，國足作客以0：7大敗於日本腳下，震驚全國。

另一邊廂的沙地阿拉伯，上輪主場逼和印尼1：1，表現同樣備受批評。主帥文仙尼（Roberto Mancini）賽前表示，相信國足今仗表現將有進步，並說：「中國隊依然是一支很好的球隊，我們會在比賽中努力爭取入球。我們都有加強進攻的訓練，因為我們知道如果在一場比賽中擴大優勢是非常重要。如果一場比賽能夠入到5、6球，就會對我們十分有利。」