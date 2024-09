台維斯盃網球賽｜賽程一覽　黃澤林夥16歲小將周六登場　周日決勝

台維斯盃網球賽,香港隊將會在本周六及日(14至15日)在維多利亞公園網球場,於世界二組迎戰厄瓜多爾,爭取世界一組資格賽的名額,抽籤結果周五出爐。



今屆台維斯盃,香港身處世界二組,組內共有24支球隊,今次港隊要面對的是世界排名39、屬組內二號種子的厄瓜多爾。港隊參賽陣容包括黃澤林、程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及隊長余曉東,當中以黃澤林的男單世界排名最高,目前為生涯新高的137位,20歲的他曾奪得美網及澳網青年組男雙冠軍,升上成年組後,早前曾出戰法網、溫網及美網的外圍賽。

黃澤林不斷刷新香港男單世界排名最高球手的紀錄。(資料圖片/葉詩敏攝)

厄瓜多爾陣中排名最高的男單球手,分別是世界排名前250位的Andres Andrade以及世界排名第1106位的Emilio Gomez;而男雙方面,則有雙打世界排名分別為第54位和第 78位的Gonzalo Escobar和Diego Hidalgo。

賽事抽籤儀式周五舉行,賽事採五場三勝制,率先贏出三場賽事的一隊即獲勝;每場比賽則採三局兩勝,周六將先上演兩場男單賽事,周日舉行雙打,若經過首三場比賽後未分出勝負,會再以單打決勝。賽會早前曾讓公眾在網上登記索取入場門票,已極速換罄。

年僅16歲的程銘燦會率先在維園舉行的台維斯盃亮相。(Instagram@ hkctatennis)

台維斯盃賽程:

周六賽程(中午12時開始)

單打:程銘燦(香港) Vs Andres Andrade(厄瓜多爾)

單打:黃澤林(香港) Vs Marcos Lee Chan Baratau(厄瓜多爾)

周日賽程(中午12時開始)

雙打:黃俊鏗/黃澤林(香港) Vs Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo(厄瓜多爾)

單打(如需要):黃澤林(香港) Vs Andres Andrade(厄瓜多爾)

單打(如需要):程銘燦(香港) Vs Marcos Lee Chan Baratau(厄瓜多爾)

港隊和厄瓜多爾中,獲勝的一方可「升班」出戰2025年初的世界一組資格賽,爭取「升班」到世界一組;而敗方則要出戰明年的世界二組資格賽,再決定是否可「留班」,若在世界二組資格賽落敗,則會跌落世界三組。