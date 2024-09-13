台維斯盃網球賽｜賽程一覽　黃澤林夥16歲小將周六登場　周日決勝

台維斯盃網球賽，香港隊將會在本周六及日（14至15日）在維多利亞公園網球場，於世界二組迎戰厄瓜多爾，爭取世界一組資格賽的名額，抽籤結果周五出爐。



今屆台維斯盃，香港身處世界二組，組內共有24支球隊，今次港隊要面對的是世界排名39、屬組內二號種子的厄瓜多爾。港隊參賽陣容包括黃澤林、程銘燦、吳奇龍、王子夫、黃俊鏗及隊長余曉東，當中以黃澤林的男單世界排名最高，目前為生涯新高的137位，20歲的他曾奪得美網及澳網青年組男雙冠軍，升上成年組後，早前曾出戰法網、溫網及美網的外圍賽。

黃澤林不斷刷新香港男單世界排名最高球手的紀錄。（資料圖片／葉詩敏攝）

厄瓜多爾陣中排名最高的男單球手，分別是世界排名前250位的Andres Andrade以及世界排名第1106位的Emilio Gomez；而男雙方面，則有雙打世界排名分別為第54位和第 78位的Gonzalo Escobar和Diego Hidalgo。

賽事抽籤儀式周五舉行，賽事採五場三勝制，率先贏出三場賽事的一隊即獲勝；每場比賽則採三局兩勝，周六將先上演兩場男單賽事，周日舉行雙打，若經過首三場比賽後未分出勝負，會再以單打決勝。賽會早前曾讓公眾在網上登記索取入場門票，已極速換罄。

年僅16歲的程銘燦會率先在維園舉行的台維斯盃亮相。（Instagram@ hkctatennis）

台維斯盃賽程：

周六賽程（中午12時開始）

單打：程銘燦（香港） Vs Andres Andrade（厄瓜多爾）

單打：黃澤林（香港） Vs Marcos Lee Chan Baratau（厄瓜多爾）

周日賽程（中午12時開始）

雙打：黃俊鏗/黃澤林（香港） Vs Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo（厄瓜多爾）

單打（如需要）：黃澤林（香港） Vs Andres Andrade（厄瓜多爾）

單打（如需要）：程銘燦（香港） Vs Marcos Lee Chan Baratau（厄瓜多爾）

港隊和厄瓜多爾中，獲勝的一方可「升班」出戰2025年初的世界一組資格賽，爭取「升班」到世界一組；而敗方則要出戰明年的世界二組資格賽，再決定是否可「留班」，若在世界二組資格賽落敗，則會跌落世界三組。