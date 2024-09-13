羽毛球香港賽｜李卓耀撼中國隊雷蘭曦爭四強席位　局數戰至1：1

香港隊於香港羽毛球公開賽三線爭奪四強席位，打頭陣的是男單主將李卓耀。他於八強面對中國的雷蘭曦。



李卓耀開局不順，最多落後4：9，幸他發力打出一波7：0攻勢，一舉反先11：9。球迷下班後陸續進場，現場開始出現打氣聲，李卓耀亦愈戰愈勇，壓住雷蘭曦進入中局，一度領先15：11。

第一局進入局尾，李卓耀繼續控制局面。雖然一記網前球失手被追成16：19，但雙方在多板來回球後，雷蘭曦打出界，李卓耀領先20：16，之後雷蘭曦再失誤打出界，李卓耀順利以21：16取得第一局。

（夏家朗攝）

第二局，李卓耀甫開局便領先4：2，不過雷蘭曦反先5：4後，李卓耀失誤甚多，中場休息後落後8：11。進入中局，李卓耀繼續陷於苦戰，一記強力扣殺落網，比分落後9：16；不過雷蘭曦此時連番失誤，李卓耀追至14：19。儘管仍然落後，但李卓耀打得極有耐性，來回多板終把握取分機會，追成15：19。可惜他再出現網前失誤，雷蘭曦率先取得局點，並以21：15扳回大分1：1。

（夏家朗攝）

第三局，李卓耀開局依然不順，一記直線殺球出界，落後0：3。他未有急於進攻，反而沉着應戰，從多板來回球尋找機會，追成3：5，