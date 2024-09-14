英超｜曼聯作客修咸頓力求反底　卡斯米路貶後備　新兵烏加迪候命

英超經過國際賽期暫停一周後重新上演，周六早場有兩連敗的曼聯作客修咸頓。



曼聯今仗派出兩名由拜仁新簽後衛馬沙拉奧和國際賽「揹鑊」頻頻的迪歷上陣，加上迪亞路、馬恩奴等小將及另一新兵舒克斯掛帥；至於阿歷真度加拿祖則先列後備。

曼聯小將高比馬恩奴今仗正選上陣。（Getty Images）

曼聯正選陣容



24 奧拿拿

3 馬沙拉奧、4 馬菲斯迪歷特、6 利辛度馬天尼斯、20 達洛治

16 阿密特迪亞路、14 基斯甸艾歷臣、8 般奴費南迪斯、37 高比馬恩奴、10 拉舒福特

11 約舒亞舒克斯



後備：1 比恩迪、5 哈利馬古尼、35 莊尼伊雲斯、18 卡斯米路、25 文路爾烏加迪、17 阿歷真度加拿祖、21 安東尼奧馬菲奧斯、43 高尼耶、36 韋治尼



曼聯上場慘吞利物浦3蛋，開季頭3場僅錄1勝2負，領隊坦赫格備受壓力，連遠在沙特的C朗拿度亦繼續落井下石指他「冇料」。曼聯現時面對傷兵潮，美臣蒙特、凱倫等主力仍養傷。

曼聯英超兩連敗，主帥坦赫格備受壓力。（Getty Images）

主隊修咸頓重返英超表現未如理想，開季聯賽3連敗，先後不敵紐卡素、諾定咸森林及賓福特。