英超｜曼聯征修咸頓半場領先　奧拿拿救12碼　迪歷特拉舒福特入波

英超經過國際賽期暫停一周後重新上演，周六早場有兩連敗的曼聯作客修咸頓。



曼聯今仗派出兩名由拜仁新簽後衛馬沙拉奧和國際賽「揹鑊」頻頻的迪歷上陣，加上迪亞路、馬恩奴等小將及另一新兵舒克斯掛帥；至於阿歷真度加拿祖則先列後備。

開賽後曼聯一直受壓，修咸頓控球比例一度與曼聯形成八二之比。33分鐘修咸頓更獲得12碼，惜甘馬倫阿奇主射被曼聯門將奧拿拿救出。

迪歷特接應般奴傳送頂入，為曼聯先開紀錄。（路透社）

兩分鐘後，曼聯藉迪歷特接應般奴費南迪斯開出死球頂入，艱難之下領先1：0。6分鐘後，拉舒福特左路接應阿密特迪亞路橫傳，禁區外乖巧射個彈地波，收死對方面將遠柱入網，半場曼聯兩球領先。

曼聯正選陣容



24 奧拿拿

3 馬沙拉奧、4 馬菲斯迪歷特、6 利辛度馬天尼斯、20 達洛治

16 阿密特迪亞路、14 基斯甸艾歷臣、8 般奴費南迪斯、37 高比馬恩奴、10 拉舒福特

11 約舒亞舒克斯



後備：1 比恩迪、5 哈利馬古尼、35 莊尼伊雲斯、18 卡斯米路、25 文路爾烏加迪、17 阿歷真度加拿祖、21 安東尼奧馬菲奧斯、43 高尼耶、36 韋治尼



曼聯小將高比馬恩奴今仗正選上陣。（Getty Images）

曼聯上場慘吞利物浦3蛋，開季頭3場僅錄1勝2負，領隊坦赫格備受壓力，連遠在沙特的C朗拿度亦繼續落井下石指他「冇料」。曼聯現時面對傷兵潮，美臣蒙特、凱倫等主力仍養傷。

曼聯英超兩連敗，主帥坦赫格備受壓力。（Getty Images）

主隊修咸頓重返英超表現未如理想，開季聯賽3連敗，先後不敵紐卡素、諾定咸森林及賓福特。