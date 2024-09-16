F1．阿塞拜疆站｜佩雷斯與辛斯爭第三變炒車　麥拿侖得利登榜首

F1（一級方程式）阿塞拜疆站，一眾車手上演激烈爭鬥，法拉利車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）與紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）在賽事末段碰撞兩敗俱傷，同樣無法完成賽事，麥拿侖也趁機在車隊積分榜上壓過紅牛，升上第一名。



辛斯與佩雷斯今次相撞，成為阿塞拜疆站最具話題畫面之一。（官網影片截圖）

起步後，排頭位的陸克萊（Charles Leclerc）與次席的皮亞斯特利（Oscar Piastri）一直保持位置，但到首次入站後，皮亞斯特利向陸克萊發起攻勢，成功搶佔領先，陸克萊一直緊隨在1秒內的DRS範圍，但多次進攻都未能得手。

至於今場兩位話題人物——辛斯與佩雷斯分別以第3及第4位起步，到最後階段，兩人把握陸克萊與皮亞斯特利的鬥法追上兩名領先車手，佩雷斯在最後幾圈趁陸克萊無法追上皮亞斯特利，不斷進擊，希望搶得第二名，惟未能成功之餘，更遭尾隨的辛斯爬頭。

至第50圈時，佩雷斯和辛斯繼續纏鬥，兩車通過2號彎後，辛斯的尾轆與佩雷斯戰車擦撞，結果兩車一同失控撞向左側防撞欄，雙雙嚴重損毁。兩名車手都未有因此受傷，但從官方公布片段中可聽到，佩雷斯在出事後對着無線電，以粗口大罵：「佢做緊乜Ｘ？佢黐咗線定點？白Ｘ痴！」

最終皮亞斯特利以首名衝線，助麥拿侖車隊贏得今站冠軍，排位賽時Q1出局的諾里斯，由第15位起步最終第4名完賽，同時間，紅牛的佩雷斯退賽、韋斯達賓只得第5，造就麥拿侖壓過紅牛，登上積分榜榜首，暫領先紅牛20分。本來排在第5的佐治羅素則因今次事故漁人得利，以第3名站上頒獎台。

辛斯及佩雷斯因撞車退賽，佐治羅素「冷手執個熱煎堆」登上頒獎台。（Getty Images）

與辛斯及佩雷斯交談，並分析影片及各項數據後，賽會裁定今次為「比賽事件（racing incident）」，指兩人在今次事件中都沒有主要過錯。

辛斯解釋意外成因：「我在2號彎出彎後，佩雷斯在我左邊。這情況下我們通常會稍稍靠左去進入下一段直路，我每個圈也是這麼做。前方的陸克萊也靠左行駛，我只是跟隨他的氣流，但不知為何我突然與佩雷斯相撞，這很不幸，也令人失望。」

辛斯解釋當時想要跟隨前方車輛的氣流，因此釀成今次事故。（Getty Images）

他補充，自己不是會找藉口及將責任歸咎於其他人的車手：「這是賽車，所有事情都發生得超快，老實說我感覺自己沒有做錯任何事，也沒有做什麼想要推他（佩雷斯）往牆邊之類，我只是做之前每一圈做的事，然後我們發生碰撞。」

佩雷斯的表現為人詬病已久，最近一次登上頒獎台已是4月的中國上海站，加上紅牛戰車疲弱，今仗登上頒獎台的機會本來相當難得，卻就此斷送，他賽後亦難掩失望：「事情非常不幸，這一切發生得太快。我們各自團隊就此結束這個周末，令人非常沮喪。」

佩雷斯近況不佳，此戰又遭遇意外，賽後難免失望。（路透社）

這名墨西手車手續稱，明白辛斯想要跟隨陸克萊的氣流前進：「但我就在那裏，他知道嗎？這一切都發生得很快，當時他在前面，然後很快便碰到了我的右前胎。」

賽會報告指，事發時這兩名車手沒有不穩定轉向，且參考此前的比賽路線（Racing Line）後，認為辛斯「處於或接近路線」，佩雷斯的路線亦沒有異常之處，但認為後者可以更好地避免今次事故。賽會最後裁定為比賽事件，兩名車手都沒有主要過錯，因此不會有進一步行動。