西沙GO PARK/西沙SPORTS PARK設施餐廳一覽　泊車收費及巴士路線

西沙GO PARK體育運動設施、泊車及交通一覽！西沙GO PARK位於西沙海映路，設有室內恆溫泳池、室內多用途主場館、室外攀石場、劍擊學校等設施，佔地約30萬呎。旁邊的西沙SPORTS PARK佔地超過100萬呎，運動場地包括單車徑、跑步徑、高爾夫球練習場、網球場、11人仿真人造草地足球場、板網球場、匹克球場、棍網球場、3人籃球場及滾軸溜冰場。相關設施在6月底試業，預計在2024年第三季全面啟用。

西沙GO PARK設停車場，歡迎駕駛人士，閒日泊車每小時18元，周六、周日及公眾假期泊車每小時22元。公共交通工具方面，有九巴287及城巴582線來往西沙GO PARK及東鐵線大學站，另外有城巴581接駁屯門線烏溪沙站。



在7月，西沙GO PARK大部分店舖仍未營業。（顏銘輝攝）

西沙GO PARK商店及設施

AXA安盛創夢館

這是一個可容納多達1,500位觀眾的室內多用途主場館，可作為運動比賽、表演及文化與娛樂的活動場地。這個場館在6月舉辦過婁峻碩個人演唱會，而在7月就有高爾宣2024巡迴演唱會；體育活動方便，這個場館在8月舉辦過勇者之戰盃2024籃球霸者港美聯賽、「以我為名」籃球挑戰賽。

西沙GO PARK的室內多用途主場館。（Facebook）

西沙GO PARK。（顏銘輝攝）

香港劍擊學校

香港劍擊學校的西沙分校在8月已經開幕，這是他們在新界區的首間分校，訓練中心坐擁落地玻璃，致力提供專業的劍擊培訓，並培育更多下一代的劍擊運動員。香港劍擊學校由前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立，開業22年一直致力於幼兒及青少年劍擊教育，曾啓蒙超過50名優秀精英運動員進入香港代表隊，包括奧運金牌得主張家朗及世錦少年賽金牌得主張藝馨等。

財政司副司長黃偉綸在8月到訪西沙GO PARK。（Facebook）

西沙GO PARK設室外攀石場，提供不同的攀爬路線，設有不同的角度及難度予攀石愛好者挑戰。（顏銘輝攝）

攀石場Just Climb

攀石場Just Climb由前香港攀石代表隊運動員何善揮創立，分店遍佈全港，而在西沙GO PARK的場地將會是他們首個戶外攀石場，提供各類攀石課程、攀石同樂日、Team Building等活動。

西沙GO PARK設室外大螢幕。（顏銘輝攝）

24小時健身中心

Super Motion健身中心將會進駐西沙GO PARK，佔地6000平方呎，提供入門健身及瑜伽課程，並提供24小時健身設施。

西沙GO PARK內的SPORTS bistro餐廳。（Facebook）

西沙GO PARK內有一個長25米的室內恆溫泳池，適合全天候游泳課堂及訓練之用。（Facebook）

SPORTS bistro餐廳

地址：西沙GO PARK 2樓206號舖

營業時間：星期二至五中午12時至晚上9時、星期六至日早上11時至晚上9時、星期一全日休息

為全面照顧運動人士所需，西沙SPORTS PARK將營運SPORTS PARK BISTRO餐廳，由專業營養師推薦「健康飲食餐單」，配合專業運動員的營養需要，更同時提供適合一家大小以至不同人士的多樣化餐飲選擇。此外，為方便有不同需要的人士參與體育活動，中心亦為殘疾人士提供無障礙設施。

西沙GO PARK內設餐車，提供小食。（顏銘輝攝）

西沙GO PARK。（顏銘輝攝）

西沙SPORTS PARK設施

單車徑及跑步徑

全長達1.5公里、闊最少6米的徑道舖設瀝青，使表面平整且防滑，令行車時平穩順暢，並提高安全及穩定性。設施足以支援專業單車公路繞圈賽以及結合單車和跑步的陸上兩項鐵人比賽，確保安全及高水平賽事的進行。

西沙SPORTS PARK的單車徑及跑步徑。（Facebook）

高爾夫球練習場

全港唯一於每一條球道具備Trackman雷達科技的公眾高爾夫球練習場，球道多達70條，用家可實時以手機查看擊球數據及和外界進行十八洞模擬比賽。練習場旁更設有佔地25,000呎的仿真草短桿練習區，包括練習果嶺、切杆區及多個沙坑，支援全方位訓練。這個練習場由AGA SaiSha Golf Range經營，由7月起試運，由早上7時開放至晚上10時。

西沙SPORTS PARK的高爾夫球練習場。（Facebook）

網球場

6個符合國際網球聯合會規定的比賽場地的標準網球場。

西沙SPORTS PARK的網球場。（顏銘輝攝）

足球/欖球場

11人仿真人造草地足球場，可作兩個7人足球場之用，更可作欖球場地。

西沙SPORTS PARK的足球/欖球場。（Facebook）

板網球場

5個板網球場

匹克球場

2個匹克球場，這是全港唯一專為匹克球而設的球場。

棍網球場

1個棍網球場

籃球場

3個人3人籃球場

滾軸溜冰場

1個滾軸溜冰場

西沙GO PARK設時租停車場。（顏銘輝攝）

在前方迴旋處轉左入西沙GO PARK。（顏銘輝攝）

西沙GO PARK停車場泊車

西沙GO PARK設地下停車場，駕駛人士沿西沙路行，在迴旋處轉入海映路，再在迴旋處轉左，轉左進入GO PARK，落斜入停車場。

西沙GO PARK停車場時租收費

周一至周五，公眾假期除外：$18

周六、日及公眾假期：$22

閒日時租收費18元。（顏銘輝攝）

西沙GO PARK公共交通工具

西沙GO PARK巴士路線

九巴287：大學站 ↹ 西沙GO PARK（循環線）

城巴581：馬鞍山市中心 ↹ 西沙及十四鄉（途經烏溪沙站）

城巴582：白石角 ↹ 西沙及十四鄉（途經大學站）

西沙GO PARK小巴路線

807K：大學站 ↹ 井頭（西沙GO PARK落車）