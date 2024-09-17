中秋睇好波　亞冠免費播黃金時間睇陳晉一　深夜歐聯有AC對利物浦

中秋佳節，適逢有亞冠精英盃伴球迷們賞月，HOY 76台將一口氣連播三場，當中黃金時間更有機會看到港將陳晉一出戰，披上上海申花球衣主場鬥韓國球隊浦項制鐵。歐聯緊接在深夜接力，皇馬﹑拜仁先後登場，更有重頭戲AC米蘭對利物浦。



今日17:55 FC光州 對 橫濱水手 HOY 76台

今晚19:55 上海申花 對 浦項制鐵 HOY 76台

今晚21:55 柏克塔哥 對 艾華斯爾 HOY 76台

今晚00:00 艾雷恩 對 希拉爾 HOY APP

今晚00:45 祖雲達斯 對 燕豪芬 NOW 638台

今晚00:45 年青人 對 阿士東維拉 NOW 643台

今晚03:00 AC米蘭 對 利物浦 NOW 643台

今晚03:00 拜仁慕尼黑 對 薩格勒布戴拿模 NOW 639台

今晚03:00 皇家馬德里 對 史特加 NOW 638台

今晚03:00 士砵亭 對 里爾 beIN Sports Connect