羽毛球中國賽︱港將出擊女雙楊楊配率先晉級　李梓嘉遇奇怪傷病

羽毛球香港公開賽在紅館落幕後，下一站迎來超級1000級別的中國賽，安賽龍、戴資穎兩大巨星之外，還有香港一眾球手分途出擊。較令人意外的是，馬來西亞球手李梓嘉周二登場便首圈出局，其中第二局更只得兩分，賽後他自爆患上怪病。

港隊女雙奧運代表楊雅婷／楊霈霖率先登場，首圈賽事以21：15、21：7順利勝出。



楊雅婷／楊霈霖。（資料圖片／黃浩謙攝）

楊雅婷／楊霈霖晉級下輪遇重大考驗

上周香港站賽事，楊雅婷帶傷上陣，結果與拍擋楊霈霖主場不敵韓國組合李幽琳／申昇瓚，首圈止步。二人重整旗鼓，中國站面對中華台北組合許尹鏸／林芝昀，以21：15、21：7直落兩局勝出。

下輪她們迎來重大考驗，遇上二號種子、巴黎奧運銀牌得主劉聖書／譚寧，這對中國組合分別只有20和21歲，活力與實力兼備，相當難應付。

香港賽16強傷出的台灣球后戴資穎，在中國賽再成女單焦點人物。（梁鵬威攝）

戴資穎負傷參戰再成焦點

頭號種子安洗瑩退賽下，香港賽16強傷出的台灣球后戴資穎為女單焦點人物。小戴由台北賽，暫時未知她傷勢如何，今站被列為二號種子，中國球手王祉怡、韓悅分列三號及六號種子，日本的山口茜為四號種子。

男單方面主場出戰的石宇奇為頭號種子，香港站首度封王的丹麥球王安賽龍（又譯：艾素臣）狀態大勇，被列二號種子，賽事的首個冷門是周二登場的三號種子、馬來西亞球手李梓嘉以15：21、2：21不敵日本球手渡邉航貴，首圈出局。李梓嘉次局只獲兩分，他賽後指巴黎奧運後身體出現「奇怪狀況」。

李梓嘉中國賽首圈出局，賽後自爆巴黎奧運後身體出現「奇怪狀況」。（資料圖片/Getty Images）

李梓嘉奧運後受「奇怪傷病」困擾

「我的身體情況在巴黎奧運會後很奇怪，有很多傷病」，他也不明所以，在傳媒追問下，他再嘗試解釋一旦進行高強度訓練就會全身酸痛，「我到處都痛，手肘、膝蓋感到酸痛，背部也變得僵硬。」

李梓嘉說，身體無法100%恢復，讓他相當苦惱，因為必須回復百分百狀態才有望力爭出戰年終賽，惟他同時表示，身體情況正在好轉，之後他會返回馬來西亞訓練。

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