歐聯積分榜24/25｜歐聯聯賽8輪完整賽程一覽　拜仁慕尼黑暫居榜首

歐聯24/25改制，將以往8組分組賽改為瑞士式聯賽，36支球隊被列入一個整體的歐聯聯賽，每隊踢8輪比賽，主、客各4場。在這8場比賽中，每支隊伍會分別跟4個級別的對手各戰兩場，主、客各一。8輪比賽後，歐聯聯賽積分榜頭8名直入16強，積分榜第9至24名會踢附加賽爭入16強。

經過首輪比賽後，拜仁慕尼黑憑巨大的得失球差居歐聯聯賽積分榜榜首，同樣在首輪錄得大勝的些路迪及利華古遜緊隨其後。



拜仁在首輪大勝，在首輪比賽後排歐聯積分榜榜首。（Getty Images）

歐聯積分榜最終同分怎樣決定排名？

若果有球隊最終同分，會根據什麼因素決定名次？會按以下次序的數據分出高下：

1. 得失球（較高者排先）

2. 入球總數（較高者排先）

3. 作客入球總數（較高者排先）

4. 贏波場數（較高者排先）

5. 作客贏波場數（較高者排先）

6. 聯賽階段對手的總得分（較高者排先；若8支對手的總分得分較高，意味該隊面對的對手較強）

7. 聯賽階段對手的總得失球（較高者排先）

8. 聯賽階段對手的總入球（較高者排先）

9. 紀律積分（較低者排先；愈高分代表被罰的黃牌及紅牌愈多）

10. 歐洲足協球會系數（較高者排先）

皇家馬德里。（Getty Images）

歐聯聯賽階段第一輪賽果（17/09至19/09）

主場 比數 作客

祖雲達斯 3：1 燕豪芬

年青人 0：3 阿士東維拉

拜仁慕尼黑 9：2 薩格勒布戴拿模

AC米蘭 1：3 利物浦

士砵亭 2：0 里爾

皇家馬德里 3：1 史特加

博洛尼亞 0：0 薩克達

布拉格斯巴達 3：0 薩爾斯堡

些路迪 5：1 施洛雲

布魯日 0：3 多蒙特

曼城 0：0 國際米蘭

巴黎聖日耳門 1：0 基羅納

阿特蘭大 0：0 阿仙奴

馬體會 2：1 RB萊比錫

比斯特 2：1 格拉茨

摩納哥 2：1 巴塞隆拿

飛燕諾 0：4 利華古遜

貝爾格萊德紅星 1：2 賓菲加

利物浦。（Getty Images）

歐聯聯賽階段第二輪賽程（01/10至02/10）

主場 比數 作客

薩爾斯堡 VS 比斯特

史特加 VS 布拉格斯巴達

阿仙奴 VS 巴黎聖日耳門

利華古遜 VS AC米蘭

多蒙特 VS 些路迪

巴塞隆拿 VS 年青人

國際米蘭 VS 貝爾格萊德紅星

燕豪芬 VS 士砵亭

施洛雲 VS 曼城

薩克達 VS 阿特蘭大

基羅納 VS 飛燕諾

阿士東維拉 VS 拜仁慕尼黑

薩格勒布戴拿模 VS 摩納哥

利物浦 VS 博洛尼亞

里爾 VS 皇家馬德里

RB萊比錫 VS 祖雲達斯

格拉茨 VS 布魯日

賓菲加 VS 馬德里體育會

歐聯聯賽階段第三輪賽程（22/10至23/10）

AC米蘭 VS 布魯日

摩納哥 VS 貝爾格萊德紅星

阿仙奴 VS 薩克達

阿士東維拉 VS 博洛尼亞

基羅納 VS 施洛雲

祖雲達斯 VS 史特加

巴黎聖日耳門 VS 燕豪芬

皇家馬德里 VS 多蒙特

格拉茨 VS 士砵亭

阿特蘭大 VS 些路迪

比斯特 VS 利華古遜

馬德里體育會 VS 里爾

年青人 VS 國際米蘭

巴塞隆拿 VS 拜仁慕尼黑

薩爾斯堡 VS 薩格勒布戴拿模

曼城 VS 布拉格斯巴達

RB萊比錫 VS 利物浦

賓菲加 VS 飛燕諾

歐聯聯賽階段第四輪賽程（05/11至06/11）

燕豪芬 VS 基羅納

施洛雲 VS 薩格勒布戴拿模

博洛尼亞 VS 摩納哥

多蒙特 VS 格拉茨

些路迪 VS RB萊比錫

利物浦 VS 利華古遜

里爾 VS 祖雲達斯

皇家馬德里 VS AC米蘭

士砵亭 VS 曼城

布魯日 VS 阿士東維拉

薩克達 VS 年青人

布拉格斯巴達 VS 比斯特

拜仁慕尼黑 VS 賓菲加

國際米蘭 VS 阿仙奴

飛燕諾 VS 薩爾斯堡

貝爾格萊德紅星 VS 巴塞隆拿

巴黎聖日耳門 VS 馬德里體育會

史特加 VS 阿特蘭大

歐聯聯賽階段第五輪賽程（26/11至27/11）

布拉格斯巴達 VS 馬德里體育會

施洛雲 VS AC米蘭

利華古遜 VS 薩爾斯堡

年青人 VS 阿特蘭大

巴塞隆拿 VS 比斯特

拜仁慕尼黑 VS 巴黎聖日耳門

國際米蘭 VS RB萊比錫

曼城 VS 飛燕諾

士砵亭 VS 阿仙奴

貝爾格萊德紅星 VS 史特加

格拉茨 VS 基羅納

摩納哥 VS 賓菲加

阿士東維拉 VS 祖雲達斯

博洛尼亞 VS 里爾

些路迪 VS 布魯日

薩格勒布戴拿模 VS 多蒙特

利物浦 VS 皇家馬德里

燕豪芬 VS 薩克達

歐聯聯賽階段第六輪賽程（10/12至11/12）

基羅納 VS 利物浦

薩格勒布戴拿模 VS 些路迪

阿特蘭大 VS 皇家馬德里

利華古遜 VS 國際米蘭

布魯日 VS 士砵亭

薩爾斯堡 VS 巴黎聖日耳門

薩克達 VS 拜仁慕尼黑

RB萊比錫 VS 阿士東維拉

比斯特 VS 燕豪芬

馬德里體育會 VS 施洛雲

里爾 VS 格拉茨

AC米蘭 VS 貝爾格萊德紅星

阿仙奴 VS 摩納哥

多蒙特 VS 巴塞隆拿

飛燕諾 VS 布拉格斯巴達

祖雲達斯 VS 曼城

賓菲加 VS 博洛尼亞

史特加 VS 年青人

歐聯聯賽階段第七輪賽程（21/01至22/01）

摩納哥 VS 阿士東維拉

阿特蘭大 VS 格拉茨

馬德里體育會 VS 利華古遜

博洛尼亞 VS 多蒙特

布魯日 VS 祖雲達斯

貝爾格萊德紅星 VS 燕豪芬

利物浦 VS 里爾

施洛雲 VS 史特加

賓菲加 VS 巴塞隆拿

薩克達 VS 比斯特

RB萊比錫 VS 士砵亭

AC米蘭 VS 基羅納

布拉格斯巴達 VS 國際米蘭

阿仙奴 VS 薩格勒布戴拿模

些路迪 VS 年青人

飛燕諾 VS 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 VS 曼城

皇家馬德里 VS 薩爾斯堡

歐聯聯賽階段第八輪賽程（29/01）

阿士東維拉 VS 些路迪

利華古遜 VS 布拉格斯巴達

多蒙特 VS 薩克達

年青人 VS 貝爾格萊德紅星

巴塞隆拿 VS 阿特蘭大

拜仁慕尼黑 VS 施洛雲

國際米蘭 VS 摩納哥

薩爾斯堡 VS 馬德里體育會

基羅納 VS 阿仙奴

薩格勒布戴拿模 VS AC米蘭

祖雲達斯 VS 賓菲加

里爾 VS 飛燕諾

曼城 VS 布魯日

燕豪芬 VS 利物浦

格拉茨 VS RB萊比錫

士砵亭 VS 博洛尼亞

比斯特 VS 皇家馬德里

史特加 VS 巴黎聖日耳門