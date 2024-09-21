英超｜倫敦打吡車路士作客領先韋斯咸　尼高拉斯積遜早段梅開二度

英超周六早場上演倫敦打吡，韋斯咸主場迎戰車路士，客軍憑藉尼高拉斯積遜早段連入兩球，暫以2：0領先。



3分半鐘、尼高拉斯積遜左路無人看管下單騎突破，射破艾路拿十指關，作客車路士先開紀錄。11分鐘積遜再在左路發難，傳中交予高爾彭馬熨射，惜柱邊出界。

18分鐘，今場50場為車路士上陣的積遜疾走數十碼後接應卡些度傳送右腳外檔射成2：0。

英超韋斯咸對車路士，車路士藉尼高拉斯積遜早度梅開二度領先。（Getty Images）

韋斯咸正選陣容：



23 艾路拿、29 雲比沙卡、15 馬夫洛柏路斯、26 麥斯基爾文、33 艾馬臣柏美尼、24古度洛迪古斯、10 盧卡斯柏基達、7 森馬維里、20 查洛保雲、14 古達斯



後備：1 法比安斯基、3 艾朗加斯維爾、4 卡路士蘇拿、5 華迪美高法爾、9 米查利安東尼奧、18 丹尼艾格斯、25 圖迪保、28 湯馬士蘇錫克、39 安迪艾榮



車路士正選陣容：



1 羅拔山齊士、29 韋斯利科芬拿、4 艾達拉比奧約、6 利維高維爾、3 古古列拿、25 摩西斯卡些度、8 安素費南迪斯、11 馬度基、20 高爾彭馬、19 查頓辛祖、15 尼高拉斯積遜



後備：12 菲臘佐真遜、5 巴迪阿舒尼、2 阿素迪沙斯、40 連拿度維加、22 達斯貝利賀爾、7 柏度尼圖、10 梅迪歷、14 祖奧菲歷斯、18 尼干古

