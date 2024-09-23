英超｜曼城2:2阿仙奴 球證又成主角 奧利華曾7次驅逐兵工廠球員

曼城主場對阿仙奴的英超榜首大戰，本應是一場高水準的賽事，值得談論的話題很多，例如夏蘭攻入了球會第100球，又如阿仙奴再憑角球取得入球，其死球戰術是否無解？或是「兵工廠」新兵卡拉科利的世界波，但是，這場最終踢成2：2的戲劇性大戰，主角卻是球證奧利華。



連同今仗驅逐李安度杜沙特在內，這名39歲球證，過往曾向阿仙奴球員發出94黃7紅，都是英超列強之冠。



不是說奧利華偏幫曼城，畢竟阿仙奴憑卡拉科利禁區外妙射追平一球，其實源自他的一個奇異判決。當時夏特蘭已為曼城先開紀錄，但防中洛迪剛傷出，兩軍一次激烈爭持後，奧利華示意曼城隊長基爾獲加與阿仙奴右翼布卡約沙卡到中圈附近訓話，他剛放行不久，阿仙奴就快開罰球到左路的馬天尼利，獲加趕返攔截，曼城防線還未佈好陣下，馬天尼利回傳後上的卡拉科利射入，難怪曼城主帥哥迪奧拿憤怒得踢外後備席座位發泄不滿。

球證奧利華今仗的判決，令雙方球員都非常驚訝。（Getty Images）

球證奧利華今仗的判決，令雙方球員都非常驚訝。（Getty Images）

及後阿仙奴憑一次角球攻勢，由中堅加比爾馬加希斯頂入，反超前2：1，但令人爭議一幕在臨完上半場前出現，當時阿仙奴球員大腳解圍，杜沙特在爭球時撞跌貝拿度施華，被奧利華吹罰後，隨即大腳踢走皮球。奧利華認為如此是拖延時間行為，遂向杜沙特發出第二面黃牌，將其驅逐離場。然而，值得商榷的是，杜沙特是哨子響起後，隨即踢走皮球，似乎是連消帶打的自然反應，因為他根本覺得自己沒有犯規；而且，曼城左翼謝利美杜古在不久前也有類似情況，卻沒有被罰。

夏蘭特在開賽9分鐘便打破缺口，更射個人在曼城的第100球。（路透社）

這已是阿仙奴今季第2次有球員因吹罰後踢走皮球被逐，早前「兵工廠」對白禮頓一仗，中場迪格蘭賴斯便因類似情況領得兩黃一紅，結果他們該仗只能踢成1：1。至於今仗，阿仙奴下半場一直死守，面對曼城全場33次射門，終在補時8分鐘功虧一簣，被史東斯近門「執死雞」，也令這場大戰以2：2完場。曼城保住今季不敗金身後，以5戰13分重返榜首，阿仙奴則得11分，落後於利物浦與阿士東維拉排第4位。

卡拉科利（左）射入一記「世界波」，助阿仙奴於22分鐘扳平。（路透社）

阿仙奴主帥阿迪達賽後表達對杜沙特與杜古雙重標準判罰的不滿，但沒有直接批評球證，他說：「有兩個事件很類似，但出來的結果卻不同。」被問到是否指杜沙特的紅牌，他續道： 「我只說發生了的事實，那是十分明顯的，根本毋須我特別指出來。」阿迪達又暗諷：「在5場內已第2次發生類似事件，實在令人非常非常擔心；（但）大家應該想看到一個最好的英超吧。」

阿仙奴死球戰術再次奏效，中堅加比爾繼上周對熱刺後，又一次於角球攻勢頂入。（路透社）

有阿仙奴球迷指摘奧利華針對己隊；翻查這名球證的「往績」，卻又真的最常判罰「兵工廠」球員，他在53次執法阿仙奴的賽事，向阿仙奴球員發出了94黃、7紅，是英超各隊中最多的；另外兩支「次席」球隊是各得5紅的愛華頓與熱刺。不過如果論每場平均吹罰次數，阿仙奴僅是11.02次，比不上熱刺、愛華頓、曼聯、維拉等多支球隊。

至於奧利華47次執法曼城的賽事，平均吹罰犯規僅9.45次，發出過64張黃牌而從沒發紅牌。當然，這或與「藍月亮」通常是主攻一隊、踢法是控球為主有關。

史東斯在補時8分鐘近門射入，助曼城以2:2逼和阿仙奴。（路透社）

單從數據就說奧利華針對阿仙奴，確實有武斷之嫌，但今仗其判決，左右了比賽進程與結果，卻是事實，正如阿迪達賽後也說，判決令他們「踢了一場大家都不想看到的比賽」，球迷其實也不願重複地看到曼城球員圍在阿仙奴禁區頂搓來搓去然後給後衛一腳轟去界外，而只是想正正常常地看一場好波而已。