歐聯｜曼城作客４：０大勝施洛雲 追平最長不敗紀錄
撰文：蕭通
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歐聯周二（10月1日）第二輪賽事，曼城作客以４：０擊敗斯洛伐克球隊施洛雲，追平曼聯在歐聯賽事25場的最長不敗紀錄。
上半場8分鐘，根度簡（Ilkay Gundogan）率先建功。至15分鐘菲爾科頓（Phil Foden）在謝利美杜古（Jeremy Doku）助攻下拉開比數。
下半場58分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）接應域高路易斯（Rico Lewis）傳球破網，將比數改寫至３：０。至74分鐘，在菲爾科頓助攻下，占士麥亞迪（James McAtee）取得效力曼城首個入球，亦令曼城以４：０贏得賽事。
同日歐聯賽事結果
薩爾斯堡 0：4 比斯特
史特加 １：１ 布拉格斯巴達
阿仙奴 2：0 巴黎聖日耳門
巴塞隆拿 5：0 年青人
利華古遜 1：0 AC米蘭
多蒙特 7：1 些路迪
國際米蘭 4：0 貝爾格萊德紅星
燕豪芬 １：１ 士砵亭
施洛雲 0：4 曼城
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