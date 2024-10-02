歐聯｜夏維斯及沙卡建功　阿仙奴２：０勝巴黎聖日耳門

歐聯周二（10月1日）舉行第二輪賽事，阿仙奴主場以２：０擊敗巴黎聖日耳門（PSG）， 兩戰暫積4分。



上半場20分鐘，夏維斯（Kai Havertz）接應杜沙特（Leandro Trossard）傳球，頭槌頂入先開紀錄。至35分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）建功擴大領先優勢。

2024年10月1日，歐聯舉行阿仙奴對陣巴黎聖日耳門的賽事，夏維斯（Kai Havertz）為阿仙奴先開紀錄。（Reuters）

2024年10月1日，歐聯舉行阿仙奴對陣巴黎聖日耳門的賽事，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於上半場取得入球。（Reuters）

不過，雙方換邊後減慢速度，PSG至完場未能破蛋。 阿仙奴首輪作客賽和阿特蘭大，此輪取得首勝。巴黎聖日耳門上輪小勝基羅納，此輪敗於阿仙奴後，兩戰暫有3分。

同日歐聯賽事結果

薩爾斯堡 0：4 比斯特

史特加 １：１ 布拉格斯巴達

阿仙奴 2：0 巴黎聖日耳門

巴塞隆拿 5：0 年青人

利華古遜 1：0 AC米蘭

多蒙特 7：1 些路迪

國際米蘭 4：0 貝爾格萊德紅星

燕豪芬 １：１ 士砵亭

施洛雲 0：4 曼城