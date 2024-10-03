歐聯｜沙拿一助攻一入球　利物浦2：０勝博洛尼亞

歐聯周三（10月2日）繼續舉行第二輪賽事，利物浦主場 2：０擊敗初戰歐聯的博洛尼亞，在歐聯頭兩戰全勝。



2024年10月2日，歐聯舉行利第二輪賽事，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）為利物浦先開紀錄。（Reuters）

上半場11分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）傳球，為利物浦打開紀錄。

2024年10月2日，歐聯舉行利物浦對博洛尼亞的賽事，沙拿在下半場取得入球。（Reuters）

下半場75分鐘，沙拿在蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）助攻下建功，助利物浦擴大比數，也是他連續第五次在歐聯主場賽事中取得入球。

利物浦在歐聯首輪作客３：１擊敗AC米蘭，暫有6分；博洛尼亞上輪主場 0：０賽和薩克達，暫積1分。

同日歐聯賽事結果

基羅納 2：3 飛燕諾

薩克達 0：3 阿特蘭大

阿士東維拉 1：0 拜仁慕尼黑

賓菲加 4：0 馬德里體育會

薩格勒布戴拿模 2：2 摩納哥

里爾 1：0 皇家馬德里

利物浦 2：0 博洛尼亞

RB萊比錫 2：3 祖雲達斯

格拉茨 0：1 布魯日