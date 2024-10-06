WTT中國大滿貫｜馬龍4:0橫掃梁靖崑後謙稱處於下風 鬥林詩棟爭冠
撰文：高詩琦
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在北京上演的WTT中國大滿貫男單賽事，國乒名將馬龍在4強橫掃隊友梁靖崑，但他賽後謙稱自己「處於下風」，並盛讚決賽對手、另一國乒隊友林詩棟。
35歲的「老大哥」馬龍目前男單世界排名第6，27歲的梁靖崑則排第4名，兩人今次分別以五號和三號種子身份出戰中國大滿貫，並在4強碰頭。
雖然排名較梁靖崑低，但馬龍仍直落4局橫掃對手，以11:8、11:7、11:8和12:10獲勝，進入決賽。未料馬龍賽後相當謙虛，道：「我和梁靖崑打，實力處於下風，所以要更凶狠一點、每一場比賽都是一分一分打，不去過多想自己的狀態怎麼樣。」
馬龍在4強對梁靖崑打得充滿狠勁：
馬龍在決賽的對手，將會是19歲的林詩棟，林詩棟目前世界排名較馬龍低1位，他在4強與中國的外卡球手向鵬打足6局，終以4:2獲勝。馬龍談到林詩棟時則說：「對陣林詩棟比賽會很艱苦，林詩棟現在的能力已經達到世界最高水平。」
馬龍對林詩棟的男單決賽，會在周日（6日）晚上7時舉行，女單決賽會在傍晚6時上演，由孫穎莎對王曼昱。
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