英超｜維拉對曼聯｜今晚9時開波　坦赫格愛將失正選　馬古尼擔正

曼聯開季成績低迷，在周日（6日）英超作客前列分子阿士東維拉。阿士東維拉對曼聯在香港時間晚上9時開波。



馬古尼正選披甲。（Getty Images）

維拉對曼聯正選陣容：

雖然祖漢杜蘭近況不錯，上場對拜仁一箭定江山，但領隊艾馬利還是倚重經驗豐富的屈堅斯擔正打前鋒，杜蘭為後備殺手。

維拉正選陣容：

門將：達米安馬天尼斯

後衛：馬迪卡殊、安斯干沙、柏奧托利斯、盧卡斯迪治尼

中場：泰利文斯、巴克里、菲洛根、摩根羅渣士、里安拜尼

前鋒：奧尼屈堅斯

曼聯今場後防大變動，領隊坦赫格的兩員愛將利辛度馬天尼斯及馬菲斯迪歷特失去正選，前隊長哈利馬古尼與老將莊尼伊雲斯擔正，扼守中路。上場對波圖上半場入波又助攻的拉舒福特正選。

曼聯正選陣容：

門將：奧拿拿

後衛：馬沙拉奧、莊尼伊雲斯、哈利馬古尼、達洛治

中場：高比馬恩奴、基斯甸艾歷臣、般奴費南迪斯

前鋒：加拿祖、凱倫、拉舒福特

今季不獲重用的馬古尼面對波圖時拯救球隊，但也顯示出曼聯目前狀態不佳。（Getty Images）

維拉對曼聯兩隊近況：

維拉開季表現理想，除聯賽第二輪不敵阿仙奴0：2外，其餘保持不敗。他們在英超6戰4勝1和1負，賽前以13分排第五位。更令人鼓舞的是，重返歐聯賽場的維拉在上周中力克德國勁旅拜仁慕尼黑1：0。

曼聯開季表現低迷，賽前英超6戰僅2勝1和3負，以7分排十四位，先後被利物浦及熱刺大炒3：0。在歐霸方面，曼聯亦未逢一勝，對川迪和波，上周中作客波圖也是驚濤駭浪地和3：3。曼聯領隊坦赫格備受下台壓力，被外國博彩公司視為下位被炒英超領隊的頂頭大熱。本輪聯賽後將是國際賽期，下個周末沒有球會比賽，若果曼聯今仗再有閃失，說不定對維拉就是坦赫格的告別戰。

坦赫格會否被炒，在過去一周成為媒體焦點。（Getty Images）

維拉對曼聯往績數據：

包括英超及聯賽盃，曼聯最近4次對維拉全勝，包括上季聯賽「雙殺」對手，其中丹麥射手凱倫兩場都有入波。上次維拉贏曼聯是22/23球季，他們在主場以3：1勝出。

維拉對曼聯賽前傷兵消息：

維拉中場約翰麥甘尼腿筋受傷缺陣，右閘馬迪卡殊在上周三對拜仁的歐聯已經重回大軍之中，積及藍斯、里安拜尼及阿馬度奧拿拿受傷患困擾，上陣成疑。

曼聯隊長「打甩」上輪對熱刺的紅牌，今場可以候命。高比馬恩奴上輪受傷，上周中歐霸對波圖缺陣，今場上陣成疑。另外，約羅、杜維爾馬拉西亞及勞基梳爾繼續養傷。