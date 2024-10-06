英超｜車路士對森林｜今晚9時開波 大勇高爾彭馬攜查頓辛祖正選
撰文：顏銘輝
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周日（6日）英超，今季表現可人的車路士主場出擊，面對諾定咸森林。車路士對森林在香港時間晚上9時開波。
車路士對森林正選陣容：
比起上周中的歐協聯比賽，車路士改頭換面，派上「A隊」出戰英超。狀態大勇的高爾彭馬踢攻中，與加盟後頻頻交助的查頓辛祖，支援尼高拉斯積遜攻堅。
車路士正選陣容：
門將：羅拔山齊士
後衛：馬路古斯圖、韋斯利科芬拿、利維爾高維爾、古古列拿
中場：摩西斯卡些度、安素費南迪斯、高爾彭馬
前鋒：馬度基、尼高拉斯積遜、查頓辛祖
森林正選陣容：
門將：素斯
後衛：奧拉艾拿、梅利路、尼高拉米連高域、阿歷斯摩蘭奴
中場：禾特普斯、賴恩耶迪斯、基比斯韋特
前鋒：艾利洛安達臣、基斯活特、赫臣奧杜爾
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