英超｜車路士對森林｜基斯活特開紀錄　馬度基追平

周日（6日）英超，今季表現可人的車路士主場出擊，面對諾定咸森林。車路士對森林在香港時間晚上9時開波。



森林把握死球攻勢，由基斯活特在49分鐘開紀錄。57分鐘，車路士靠馬度基追平1：1。

車路士對森林正選陣容：

比起上周中的歐協聯比賽，車路士改頭換面，派上「A隊」出戰英超。狀態大勇的高爾彭馬踢攻中，與加盟後頻頻交助的查頓辛祖，支援尼高拉斯積遜攻堅。

車路士正選陣容：

門將：羅拔山齊士

後衛：馬路古斯圖、韋斯利科芬拿、利維爾高維爾、古古列拿

中場：摩西斯卡些度、安素費南迪斯、高爾彭馬

前鋒：馬度基、尼高拉斯積遜、查頓辛祖

森林正選陣容：

門將：素斯

後衛：奧拉艾拿、梅利路、尼高拉米連高域、阿歷斯摩蘭奴

中場：禾特普斯、賴恩耶迪斯、基比斯韋特

前鋒：艾利洛安達臣、基斯活特、赫臣奧杜爾