英超｜半場領先2球反輸 熱刺作客２：３不敵白禮頓
撰文：蕭通
出版：更新：
英超周日 （10月6日）賽事， 白禮頓主場３：２反勝熱刺，熱刺在上半場領先2球下，下半場在18分鐘內連失3球落敗。賽後白禮頓7戰12分升上第6位， 熱刺7場10分跌落第9。
上半場23分鐘，賓倫莊遜（Brennan Johnson）接應蘇蘭基（Dominic Solanke）傳球，為熱刺打開紀錄。至37分鐘， 占士麥迪臣（James Maddison）建功，熱刺半場以２：０領先。
但戰況在換邊後大逆轉，白禮頓加強反擊，先在第48分鐘由Yankuba Minteh追回一球。58分鐘再由佐真尼奧魯達（Georginio Rutter） 扳平。至66分鐘，韋碧克（Danny Welbeck）的 入球更助白禮頓反超前，熱刺至完場未能改寫比數。
英超｜車路士對森林｜激戰103分鐘各一言和 雙方門將補時鬥神救英超｜維拉對曼聯｜般奴費南迪斯罰球中楣 紅魔連續5場不勝英超｜曼城阿仙奴攜手主場逆轉勝 蘭斯達爾回歸酋長獲暖心歡迎英超｜利物浦小勝水晶宮續居榜首 艾利臣下半場傷出添隱憂英超｜曼聯班主拉傑夫開腔回應坦赫格未來 留下兩個關鍵名字