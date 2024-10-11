港足直擊︱移英球迷受亞洲盃感動再撐場：有共嗚　港足小將亦現身

香港足球代表隊作客歐洲小國列支敦士登，獲近300名球迷隨隊遠征，當中有第一次作客的「新手」、受亞洲盃決賽周感動而再撐場的擁躉，也有現於英國升學的大港腳。

胡蘇、曾柏熊列支敦士登直擊



近兩百名港隊作客球迷比賽前兩小時於老萊茵橋（Alte Rheinbrücke Vaduz–Sevelen）聚集，從小橋瑞士入口一方並肩而行，跨越萊茵河進入列支敦士登，再步行前往比賽場地萊茵公園球場（Rheinpark Stadion）。他們一邊揮動區旗、港隊頸巾，並配合鼓聲節奏高歌，有人更點燃紅色訊號彈，氣氛相當熱鬧。

港隊作客球迷遊行前往球場。（讀者提供）

當中球迷Henry受訪時表示，今年初亞洲盃決賽周時首度隨港隊作客後「上癮」，「當時在多哈街上看到很多香港人穿港隊波衫，很感動，接觸了不同足球文化，是不錯的體驗，有種他鄉遇故知的感覺。」因此在英國居住的他，今次選擇再到現場打氣。

港足球迷賽前前往球場。（曾柏熊攝）

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身為曼聯球迷的Henry亦有隨愛隊作客歐霸盃賽事，但他稱感覺與撐港隊完全不同，「港隊特別之處在於大家同聲同氣，廣東話打氣歌或大家說笑話，會有很大的共鳴。」

球迷Henry於年初到多哈支持港隊出戰亞洲盃決賽周後，再隨隊作客。（曾柏熊攝）

至於去年代表香港於亞運創下歷史性佳績、入選過大港腳的20歲中堅曾以行也是座上客，現在英國升學、於當地低組別聯賽球隊跟操的他表示因學校剛好放假，便決定到場支持。「第一次這樣去支持港隊，也能親身看球迷在賽前遊行、打氣，是另一種視覺，他們很有心，令我也會更有動力去進步。」

現時於英國升學的港腳曾以行也有到場。（曾柏熊攝）

而球迷Alex則是首度隨港足作客，「有點後悔沒有去多哈（亞洲盃決賽周），最近搬往英國住，覺得今次是難得機會，所以很早已計劃要來睇波。」對於有近300名擁躉到場，他認為人數比想像中多，尤其是列支敦士登並非旅遊熱點，大家也只是為了撐港隊而來。

球迷Alex首度隨港足作客。（曾柏熊攝）

「近來香港的球迷文化有改善，有不同的球迷團體，我曾在『冰河時期』睇舊港甲，當時找人一起睇波也很難，所以現在樂見不論主場或作客，都有『死忠』真金白銀入場為港隊打氣，希望有朝一日，我們能如外國Ultras（狂熱球迷）一樣，擁有自己的打氣文化。」