中國對澳洲正選陣容出爐　17:10開波　港台免費直播｜不斷更新

中國作客澳洲的世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組，於香港時間今日下午5時10分舉行。



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兩隊已經公布了正選陣容，國足由王大雷把關，蔣光太、李磊、胡荷韜及蔣聖龍組成4人防線，韋世豪正選料任翼鋒，與王上源、李源一、謝文能踢中場，張玉寧踢到最前，與費南多攻堅。在世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組頭兩輪，國足兩連敗，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）備受壓力，力爭首勝。

國足正選陣容（4-4-2）

門將：王大雷

後衛：胡荷韜、蔣光太、蔣聖龍、李磊

中場：謝文能、王上源、李源一、韋世豪

前鋒：張玉寧、費南多

主場的澳洲相信踢5-3-2陣式，祖高斯（Joe Gauci）鎮守大門，利維斯米拿（Lewis Miller）、哈利修達（Harry Souttar）及基爾盧尼斯（Kye Rowles）踢中堅，鄧治（Thomas Deng）及貝軒治（Aziz Behich）為翼衛，中場有艾登奧尼爾（Aiden O'Neill）、積臣艾雲（Jackson Irvine）及奇治葛雲（Craig Goodwin），伊蘭觀達（Nestory Irankunda）拍米歇爾杜基（Mitch Duke）進攻。

澳洲正選陣容（5-3-2）

門將：祖高斯

後衛：鄧治、利維斯米拿、哈利修達、基爾盧尼斯、貝軒治

中場：艾登奧尼爾、積臣艾雲、奇治葛雲

前鋒：伊蘭觀達、米歇爾杜基