F1｜2024賽程及直播日期時間+車手排名積分榜　最後4站直路衝刺

F1（Formula 1 一級方程式）2024漫長賽季接近尾聲，史上最長、破紀錄的24站比賽已進入最後4站階段，本周迎來連續三星期上演的美洲三連賽最後一擊───巴西站。現時麥拿侖在車隊榜仍然稍稍佔先，法拉利亦憑近況佳衝上了第二名，到底紅牛車隊能否維持連霸地位，還是麥拿侖會取得26年來首個年度車隊冠軍？麥拿侖車手諾里斯又能否打破紅牛韋斯特賓近年壟斷取下個人首個世界冠車頭銜？



F1｜最後4站賽程（香港時間）：

巴西站｜F1賽程

練習賽1：周六（11月1日）22:30

衝刺賽排位賽：周六（11月2日）02:30

衝刺賽：周日（11月2日）22:00

排位賽：周日（11月3日）02:00

正賽：周一（11月4日）01:00

拉斯維加斯站｜F1賽程

練習賽1：周五（11月22日）10:30

練習賽2：周五（11月22日）14:00

練習賽3：周六（11月23日）10:30

排位賽：周六（11月23日）14:00

正賽：周日（11月24日）14:00

卡塔爾站｜F1賽程

練習賽1：周五（11月29日）21:30

衝刺賽排位賽：周六（11月30日）01:30

衝刺賽：周六（11月30日）22:00

排位賽：周日（12月1日）02:00

正賽：周一（12月2日）00:00

阿布札比站｜F1賽程

練習賽1：周五（12月6日）17:30

練習賽2：周五（12月6日）21:00

練習賽3：周六（12月7日）18:30

排位賽：周六（12月7日）22:00

正賽：周日（12月8日）21:00

F1（一級方程式賽車Formula One）2024賽季尚餘5站賽事。（路透社）

F1｜香港電視直播

香港地區的F1轉播權屬於beIN Sports，可以在Now TV的638台beIN Sports觀看賽事，有廣東話評述；另外可以在beIN Sports Connect網頁或App訂閱收看，惟只有英語旁述。

F1（一級方程式賽車Formula One）今屆車手榜爭持激烈，麥拿侖諾里斯力爭打破紅牛韋斯達賓近年壟斷。（路透社）

F1｜2024車手排名（截至10月28日）

1 韋斯達賓（紅牛） 362

2 諾里斯（麥拿侖） 315

3 陸克萊（法拉利） 291

4 皮亞斯特利（麥拿侖） 251

5 辛斯（法拉利） 240

6 咸美頓（平治） 189

7 羅素（平治） 177

8 佩雷斯（紅牛） 150

9 艾朗素（Aston Martin） 62

10 侯根堡（哈斯） 31

11 史杜爾（Aston Martin） 24

12 角田裕毅（RB） 22

13 麥奴臣（哈斯） 14

14 艾邦（威廉士） 12

15 列卡度（RB） 9

16 加斯利（Alpine） 7

17 奧利華貝文（法拉利/哈斯） 7

18 高拿賓度（威廉士） 5

19 奧干（Alpine） 5

20 羅臣（RB） 2

21 周冠宇（Kick Sauber） 0

22 沙根特（威廉士） 0

23 保達斯（Kick Sauber） 0

F1（一級方程式賽車Formula One）美國站由法拉利陸克萊勝出，在車手榜企穩第三位，續向前兩位韋斯達賓及諾里斯進逼。（路透社）

F1｜2024車隊排名（截至10月21日）

1 麥拿侖 566

2 法拉利 537

3 紅牛 512

4 平治 366

5 Aston Martin 86

6 哈斯 46

7 RB 36

8 威廉士 17

9 Alpine 14

10 Kick Sauber 0

F1（一級方程式賽車Formula One）車隊麥拿侖，已經26年未曾奪取車隊總冠軍。（路透社）

F1｜比賽模式

一站F1大獎賽連續3日舉行，大多由周五到周日，但今季首兩站（巴林及沙地阿拉伯）都由周四至周六舉行。3日間，主要分為合共三節的練習賽（Free Practice）、排位賽（Qualifying）和正賽（Main Race），從2021年部份分站實行衝刺賽（Sprint）。

一連三日的比賽周，會如此構成：

普通比賽周

第一日：第一節及第二節練習賽

第二日：第三節練習賽、排位賽

第三日：正賽

「衝刺賽」比賽周

第一日：練習賽 + 正賽排位賽

第二日：衝刺排位賽 + 衝刺賽

第三日：正賽

F1（一級方程式賽車Formula One）2024賽季尚餘2場衝刺賽，包括巴西站及卡塔爾站。（路透社）

F1｜什麼是排位賽？

練習賽是讓車隊測試、調整戰車，而排位賽顧名思義，是排列周日正賽的起步位，衝刺排位賽則是排衝刺賽起步位。

排位賽分為3節，Q1 18分鐘、Q2 15分鐘，Q3則12分鐘，是決定車手在正賽起跑順序的比賽。Q1時全部20位車手參賽，在限時內造出最快的單圈（Flying Lap），最慢的5位車手就會被淘汰；到Q2，餘下15架車重新再造圈，再一次淘汰最慢的5部車，剩下的10位車手則在Q3爭奪1至10名，到最後單圈最快的車手就會獲得頭位（Pole Position），在週日的正賽從第一位起步。

F1｜如何獲得積分？

週日舉行的正賽是整個比賽週中最重要的時侯，各隊和車手全力爭奪分站冠軍和積分，鑑於每條賽道的長度和設計令圈速每站都不同，因此每站的正賽圈數不一，但FIA會以不多於305公里和不超過2小時為原則而製定各分站圈數（摩納哥除外）。

正賽的前3名都能登上頒獎台，前10名可獲得積分（Championship Points），從冠軍到第10名分別有25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分 ，而在正賽造出最快單圈（Fastest Lap）又在前10名完賽的車手可多拿1分。

F1｜衝刺賽是什麼？

衝刺賽周末較特別，周五只有一場練習賽，同日進行正賽排位賽。周六則成為相對獨立的賽程，會先進行衝刺排位賽（Sprint Shootout），比賽方式與正賽排位賽大致相同，同日後便會舉行100公里的衝刺賽，沒有強制換胎，只有前8名能拿到積分，分別為8、7、6、5、4、3、2、1分。