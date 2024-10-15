國足Vs印尼．世界盃亞洲區外圍賽｜阿卜杜外力助國足先開紀錄

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，國足在周二（15日）晚上8時迎戰印尼。由於此前已錄得三連敗，這場比賽被視為國足、同時也是主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的「生死戰」。

本文持續更新國足火併印尼的戰況。



【40分鐘】韋世豪開出罰球，蔣聖龍接應二傳頭槌頂高，越門而過。

【39分鐘】國足反擊，韋世豪長驅直進，印尼的贊拿反規將韋踢跌，領得黃牌。國足取得罰球。

【21分鐘】國足取得領先。國足開出罰球，蔣聖龍二傳，印尼守衛失誤，皮球從底線彈回禁區，阿卜杜外力射入，國足領先1：0。

阿卜杜外力為國足先開紀錄。（新華社）

【16分鐘】國足於左路博得罰球，印尼的華當克在近柱將皮球擋出底線。

【15分鐘】開賽15分鐘，國足進攻組織稍遜，未有「到肉」攻勢。印尼則靠入籍兵屢次壓向國足防線，其中奧拉特文高恩施射高出，為國足製造險境。

【19:10】雙方已排出正選陣容，國足陣容如下：

門將：王大雷

後衛：蔣光太、高准翼、李磊、蔣聖龍

中場：李源一、韋世豪、謝文能、王上源

前鋒：張玉寧、阿卜杜外力

印尼方面，入籍兵希謝斯正選上陣。23歲的希謝斯是川迪的主將，上周在歐霸正選鬥曼聯，力抗拉舒福特等球星，幫助球隊取得1：1的和局。

門將：馬頓柏伊斯（Maarten Paes/FC達拉斯）

後衛：希謝斯（Mees Hilgers/川迪）、艾澤斯（Jay Idzes/威尼斯）、華當克（Calvin Verdonk/奈梅亨）

中場：Witan SULAEMAN、奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen/丹達）、Ivar JENNER、周亞安（Nathan Tjoe-A-On/史雲斯）

前鋒：史杜域（Rafael Struick/布里斯班獅吼）、Asnawi MANGKUALAM、Shayne PATTYNAMA

國足賽前最後備戰。（新華社）

中國與印尼過去交手13次，國足9勝3和1負佔絕對優勢，上一次不敵印尼已是1957年，若今場落敗，便是67年來首次。

不過目前國足在C組三戰全敗，以0分敬陪末席，印尼則是對沙特、澳洲及巴林三戰皆和，以3分排在倒數第2。若光從上述戰績來看，近年積極歸化外籍兵的印尼，實力看來比國足更佳。

印尼曾經是荷蘭的殖民地，被荷蘭統治了超過300年，所以現在不少荷蘭人祖上都有印尼血統。印尼足總近年積極利用這一點，從荷蘭招攬球員入籍，短時間加強印尼國家隊的實力。目前，印尼已經有超過10位入籍兵，川迪中堅希謝斯（Mees Hilgers）及施禾利翼鋒伊利安奴雷恩達斯（Eliano Reijnders）9月底宣誓入籍，相信可以趕及在世界盃外圍賽披甲。