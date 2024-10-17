皇馬巴塞名宿12月訪港　表演賽詳情+球星名單＋購票方式一覽

皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星12月訪港，於香港大球場踢表演賽，賽會今（17日）公布比賽詳情。



繼今年初美斯率國際邁亞密訪港，賀歲盃亦邀多位名宿獻技後，多位曾效力西甲勁旅皇家馬德里或巴塞隆拿的傳奇球星，將於今年12月20日晚上8時再於香港大球場踢表演賽。

在大會列出的皇馬球星隊中，包括亦曾效力巴塞的費高（Luis Figo）、巴西重炮羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、西班牙門神卡斯拿斯（Iker Casillas）、英格蘭金童奧雲（Michael Owen）、摩連迪斯（Fernando Morientes）﹑卡林保（Christian Karembeu）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、甘比亞素（Esteban Cambiasso）、阿方素佩雷斯（Alfonso Perez Munoz）、艾雲甘保（Ivan Campo Ramos）、柏度干查拉斯（Perdo Contreras）、魯爾巴禾（Raul Bravo Sanfelix）、巴朗拿（Francisco Pavon Barahona）、迪拿列特（Ruben de la Red Gutierrez）、阿馬維斯卡（Jose Emilio Amavisca Garate）。

大衛韋拿今年賀歲盃曾訪港。（資料圖片）

至於巴塞傳奇隊就有沙維（Xavi Hernandez）、大衛韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）、史岱哲哥夫（Hristov Stoichkov）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、文迪達（Gaizka Mendieta）、古利（Ludovic Giuly）、域陀拜亞（Vitor Bahia）、沙治（Sergi Barjuan）、沙維奧拿（Javier Saviola）、古華特（Patrick Kluivert）、迪胡（Frederic Dehu）、高高（Francesco Coco）、艾美臣（Edmilson）、馬迪奧（Jofre Mateu）、丹尼（Dani Tortolero）。

大會指表演賽已獲得「皇家馬德里經典（Real Madrid Leyendas）」正式授權，而為確保球迷能目睹支持的球星落場，大會特別與一眾主要球星簽署落場協議，承諾他們定必來港並落場參與賽事。大會亦透露屆時會舉辦不同活動，讓球迷有機會近距離與球星互動。

門票10月21日早上11點起將在Klook.com開售，票價分為2480港元﹑1980港元﹑1680港元﹑1180港元及680港元。另外，今次賽事另設兩項套票，價值6880港元的套票，包括一張2480的門票，再自己選擇與皇馬或巴塞名宿見面，以及一套15張的皇馬或巴塞球員卡﹑海報及其他精品。至於價值2880的套票，沒有與球星見面的機會，只得球員卡及海報等紀念品。

大會認為今仗作為大球場重建前的重要賽事之一，特意為今仗製作實體門票，而實體門票上會貼有特製防偽貼紙，及印有可讓官方授權人士追溯購票資料的二維碼以證真偽。

佩奧斯今年賀歲盃也有份在大球場獻技。（資料圖片）

皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇



日期：2024年12月20日（星期五）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：有待公布

購票方法：Klook.com

