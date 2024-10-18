英超特攻｜利物浦車路士演紅藍對決　「半和」味濃

英超來到第8周，榜首的利物浦於主場迎擊今季回勇的車路士，雙方近況俱佳，過去往績接近，今次碰頭會否和氣收場？

（球賽編號：FB2079，10月20日23:30開賽，NowTV 621台直播）



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利物浦今季有新帥史諾領軍，除了曾主場大意失荊州以0：1不敵諾定咸森林外，其餘不同賽事的9仗，悉數取勝。比起高普的重金屬足球，史諾更強調一個穩字，不會時刻逼搶，在領先時亦會放慢進攻節奏，因此聯賽攻入13球，入球少於曼城、阿仙奴、車路士及熱刺等，但7場聯賽只失2球，防守力卻是英超之冠。

利物浦與車路士近7場有6場法定時間內打和，包括上季的聯賽盃決賽，紅軍卒憑雲迪積克加時的入球捧盃。（Getty Images）

史諾的戰術雖然有點改變，但埃及球星沙拿仍是球隊的進攻核心，今季單在聯賽已貢獻了4入球4助攻，但他面對舊主車路士卻未見特別出色，22場入了7球助攻3次；因此，今仗倒不如留意今季表現勇猛的路易斯迪亞斯，這名哥倫比亞左翼今季7場聯賽入了5球。

路易斯迪亞斯今季狀態不俗，已取得5個聯賽入球。（Getty Images）

車路士今季同樣有新帥領軍，去季帶領李斯特城升班的馬利斯卡接掌「藍戰士」後，繼續沿用「彭馬朋友隊」的踢法，以高爾彭馬為核心施展戰術，也令這名新晉英格蘭球星7場聯賽貢獻了6入球5助攻，也即是說，車路士聯賽攻入16球，有大半是由他直接間接建功。車路士亦以7戰4勝2和1負排第4，而且他們近7場取得5勝2和。

高爾彭馬是車路士的進攻核心，今季已在聯賽取得6入球5助攻的驚人數據。（Getty Images）

往績方面，雙方近7次碰頭，除了去季利物浦於主場大勝4：1外，其餘6場法定時間都告打和，而且半場亦悉數打和；更甚的是，這6場中有5場是開出0：0，因此今仗「半和」最穩陣外，也可以冷吼0：0波膽。