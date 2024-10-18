游泳世界盃上海站｜何甄陶晉100自決賽　何詩蓓周六登場

巴黎奧運結束後，游泳賽季正式展開，一連三站的世界泳聯世界盃周五（18日）開始，在上海展開第一站，港將何詩蓓亦隨港隊出戰。



電視直播：HOY TV 76台10月18至20日晚上6:30直播

世界泳聯世界盃為短池（25米池）比賽，今屆會一連三個周末按序在上海、仁川及新加坡舉行，每站會上演三日賽事。

麥世霆曾奪世界青年游泳錦標賽200蛙冠軍。（資料圖片／林靄怡攝）

上海站在10月18日展開，早上的男子100米蛙泳初賽，港隊共有4名泳手出賽，當中趙浩俊、張智傑、李承殷在第三組登場，麥世霆則在第四組亮相，當中以麥世霆成績最佳，游出59.06秒，惟小組排第5、總排名第13，未足夠打入決賽；趙浩俊（59.73秒）、張智傑（59.8秒）、李承殷（1分02.22秒）總成績分別排15、16及20，同樣初賽止步。

巴黎奧運參賽資格：何甄陶獲男子50米自由泳參賽資格。（資料圖片；楊宇翹攝）

男子50米自由泳，港將何甄陶在初賽第四組游出21.38秒，小組排名第4、總排名第8名進入晚上約7:38的決賽。男子100米混合泳初賽，古逸豪以54.19秒在第三組排名第3、總成績第14，無緣決賽。

何詩蓓將作巴黎奧運後第一戰。（路透社）

何詩蓓在巴黎奧運後，表示會放慢步調以放鬆的心態享受3站世界盃，預計她會在周六早上的女子200米自由泳初賽亮相，爭取打入同晚的決賽，同日有港將參賽的項目，將有男子100米自由泳和50米蛙泳。何詩蓓同時有報名參加周日的女子100自和50蛙，同日有男子100背、200蛙、50蝶，均有港將參賽。