英超｜居迪斯鍾斯攻守俱佳助利物浦挫車路士　凍結高爾彭馬成關鍵

利物浦周日（21日）在主場以2：1擊退車路士，保住英超榜首位置。雖然當家球星沙拿（Mohamed Salah）今場貢獻1射1傳，成為「紅軍」贏波功臣，不過賽後利物浦官網球迷投票選出的本場最佳球員，是中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）。



紅軍新帥史諾（Arne Slot）偏好4-2-3-1陣式，平常以麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及格雲貝治（Ryan Gravenberch）出任兩名防中，今場前者則任後備，由居迪斯鍾斯正選。

上半場中段，沙拿從右路推大位起腳省中人，入楔的鍾斯在混亂之中獲得球權，並在禁區被踢跌，為利物浦博得十二碼。隨後沙拿操刀中鵠，在29分鐘為紅軍先拔頭籌。

沙拿在29分鐘射入十二碼，為利物浦打開紀錄。（Getty Images）

進入更衣室前，鍾斯再一次博到十二碼，他在單刀情況下與車路士門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）撞跌，不過球證在查看VAR後推翻判決。

明明是一名防中，為什麼會出現在單刀位置，兩次為球隊博得十二碼？他不時出現在攻防兩側的重要位置，正是利物浦今場能擊敗車路士原因之一。

其實這名英格蘭中場向來以勤力著稱，統計機構PFF數據指，去年同期他便曾以每90分鐘跑11.3公里，成為聯賽中平均最多跑動球員。

鍾斯今場助攻助守，不時能看到他在球隊最前方出現。（Getty Images）

「藍軍」今場控球率以57%佔優，12次攻門也比利物浦的9次要多，他們由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在48分鐘追和，但之後再無法攻破紅軍大門。鍾斯則在51分鐘再次入楔，接應沙拿妙傳單刀射入，助利物浦在主場以2：1擊退車路士。

近期狀態大勇的高爾彭馬（Cole Palmer），今場未有搶眼表現，僅貢獻1次關鍵傳球，更未有任何攻門命中。賽後史諾大讚鍾斯防守出色，是球隊勝出關鍵：「他踢得非常好，今場鍾斯有一項艱辛任務：要負責控制高爾彭馬。當然能凍結彭馬，也是全隊努力的成果，但鍾斯居功至偉，他還為球隊博到十二碼，又射入一球，他在球場攻防兩端的表現都對我們很重要。」

高爾彭馬今場幾乎隱形。（Getty Images）

居迪斯鍾斯其實非利物浦常規正選，今場之前，本季只在英超及聯賽盃各正選上陣1場，但此戰則以表現說服球迷及領隊。賽後利物浦球迷票選之中，他便力壓沙拿及隊長雲迪克，成為今場比賽最佳球員。

細心的球迷或許也發現到，他入球後做出「啜手指」的慶祝動作，其實日前他的女兒剛出世，今天鍾斯便射入今季第一球，可謂雙喜臨門。

女兒日前出生，居迪斯鍾斯今仗便正選兼「開齋」。（路透社）

賽後受訪時，他也提到剛出生不久的女兒Giselle Delilah Jones：「上周我成為爸爸了，那是我人生中最美好事情。今場我帶着微笑作賽。相信女兒也會為我自豪，希望在家中觀戰的女朋友跟女兒，臉上也會帶着微笑。」